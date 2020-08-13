　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

振興現金不夠看！員林公所12.5萬市民「幸福卡」　看病坐車免費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲員林市公所將推出幸福卡嘉惠12.5萬市民。（圖／員林市公所提供）

▲員林市公所將推出幸福卡嘉惠12.5萬市民。（圖／員林市公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

振興三倍券7月15日上路，彰化縣部分鄉鎮公所加碼發現金，許多員林市民都在詢問員林市公所是否跟進，市公所表示，經多方考量與評估後，希望將錢花在刀口上，投入長遠的建設和社會福利，因此推出「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動與員林市民每人一張幸福卡，往後健檢、看病、搭車都可使用。

▲員林市公所將推出幸福卡嘉惠12.5萬市民。（圖／員林市公所提供）

「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動網站還在建置中，預計10月開放登錄，員林市公所請大家先保存好手邊的發票，凡自7月15日起至12月31日止到員林市消費滿500元，就能上網登錄發票號碼抽獎，最大獎為Toyota汽車一台，還有9台Gogoro電動機車、電冰箱、電視、switch、iPad等大獎，以及員林在地企業曼黛瑪璉贊助女性內衣100套(每套市價4500元)，獎品總價值超過200萬元，預計11、12月及明年1月公開抽獎，月月抽出3台gogoro電動機車，汽車則壓軸留待明年1月抽出。

▲員林市公所將推出幸福卡嘉惠12.5萬市民。（圖／員林市公所提供）

員林市公所明年初還將推出一卡兩用的「員林幸福卡」發給全市12.5萬市民，結合悠遊卡支付功能，可享有多家特約商店消費折扣，與員榮醫療體系及多家特約商店簽署合作備忘錄。未來只要持幸福卡到特約商店消費將享有折扣，員榮醫院總院長張克士更提供健檢等優惠，讓市民健康又幸福，此外更能持卡免費搭乘往返市區接駁的幸福巴士，也歡迎員林市的商店、機構加入特約行列，洽談簽約請洽公所文化觀光課。

▲員林市公所將推出幸福卡嘉惠12.5萬市民。（圖／員林市公所提供）

▲員林市公所將推出幸福巴士。

員林市長游振雄強調，幸福巴士是為了讓老弱婦孺到行政機關洽公、到醫療院所不用再騎車奔波，員林市民持幸福卡可免費搭乘，目前初步規劃平日路線規劃東西區兩條路線，假日則改為循環員林火車站、員林公園、市內各景點至藤山步道接駁，以紓解藤山步道假日車潮，並鼓勵大家搭乘大眾運輸工具到員林觀光休閒，享受減碳輕旅行。

新板希爾頓假日自助餐超浮誇　吃貨們快衝

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
山老鼠殘忍吃掉「台灣黑熊」！警偵辦見骸骨嚇傻
「口罩20大銷售通路」一次看！　粉紫戀愛系今19點開賣
快訊／下班注意！雨區擴大　雙北等10縣市大雨特報
前參謀總長女兒不爽沒分到北市房產！帶兒換鎖住進去下場慘了
美廉社5萬盒口罩跑哪去？她直擊「店長秒搶100名額」曝1神招
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

春暉獅子會推動監獄讀報　郭信良：認購報紙以行動表示支持

漁船違規近岸拖網　海巡強力取締函送

關聖帝君｢忠義永流世｣　 林智堅恭祝1861週年聖誕千秋

雲林雙黃線劃設一年半變「大蚯蚓」　騎士成「人肉滾球」頻摔車

振興現金不夠看！員林公所12.5萬市民「幸福卡」　看病坐車免費

大型車轉彎內輪差大造成重傷亡　永康警宣導行車保持安全距離

新竹水道取水口「細水逐流」環境教育展　結合藝術與科普

台南多所國中小校園設施年久失修　陳亭妃、陳怡珍爭取國教署經費改善

結合翻轉車模擬體驗　交警宣導推廣南市機車族交通安全及防禦駕駛概念

文化總會《匠人魂》草哥的魚網篇上線　林右昌：體認各行各業的價值

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

春暉獅子會推動監獄讀報　郭信良：認購報紙以行動表示支持

漁船違規近岸拖網　海巡強力取締函送

關聖帝君｢忠義永流世｣　 林智堅恭祝1861週年聖誕千秋

雲林雙黃線劃設一年半變「大蚯蚓」　騎士成「人肉滾球」頻摔車

振興現金不夠看！員林公所12.5萬市民「幸福卡」　看病坐車免費

大型車轉彎內輪差大造成重傷亡　永康警宣導行車保持安全距離

新竹水道取水口「細水逐流」環境教育展　結合藝術與科普

台南多所國中小校園設施年久失修　陳亭妃、陳怡珍爭取國教署經費改善

結合翻轉車模擬體驗　交警宣導推廣南市機車族交通安全及防禦駕駛概念

文化總會《匠人魂》草哥的魚網篇上線　林右昌：體認各行各業的價值

不斷更新／象獅先發出爐張志豪扛四棒 　蘇智傑打7棒　

台新金併購保德信人壽　中華信評確認評等展望「穩定」

快艇主帥讚獨行俠「史上最強進攻隊伍」　魯長老談首輪：很棒的對決

鈞興-KY第二季EPS達1.39元、季增29%　登近三季新高

中職／魏碩成完成初登場　王建民隔海關心恭喜

黎巴嫩議員「爆炸後首度會面」示威者怒敲座車　美特使抵貝魯特籲改革

SBL／九太後場雙核心成形　于煥亞新賽季回2號老本行

「60公尺山林滑水道」實景圖來了！40元起瘋玩北市雙樂園

汪小菲突曬大S舊照：那麼美的徐熙媛　評10年婚「完美和完整不是一回事」秒刪

看到男人就露ㄋㄟㄋㄟ！　豪放汪見媽卻「秒變臉翻白眼」她看傻

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

地方熱門新聞

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

康然涉毒停診！病患怒：去哪找良心醫

平鎮臨時站6年後啟用　鄭文燦：桃園交通重大里程碑

前議員陳清景認同威力彩女得主長照理念

民眾退房隔天接飯店來電索賠

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳聞

餐廳養魚遭毒殺！女老闆見屍群崩潰

油罐車打滑　撞爛救護車

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　

雲林雙黃線劃設一年半　竟養成「大蚯蚓」

墾丁妹比基尼騎車爆紅！絕美正臉曝光

目標越罷韓門檻！陳其邁：想拿超過93萬票

更多熱門

相關新聞

羽球筒造型悠遊卡8/3起　「限時不限量」預購

羽球筒造型悠遊卡8/3起　「限時不限量」預購

悠遊卡公司近年來推出不少造型悠遊卡廣受好評，甚至還吹起運動風，取得VICTOR勝利體育授權，發行台灣首款運動主題造型悠遊卡「VICTOR羽球筒造型卡」，首批5000個瞬間秒殺。為了回應消費者期待，8月3日上午11時起，全省四大超商皆可預購。

網友造謠員林果菜市場土地已賣　市長游振雄提告

網友造謠員林果菜市場土地已賣　市長游振雄提告

2020雙城「產業經濟交流分論壇」聚焦後疫時代新經濟

2020雙城「產業經濟交流分論壇」聚焦後疫時代新經濟

掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕

掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕

麥當勞嗶悠遊卡享「早餐優惠」

麥當勞嗶悠遊卡享「早餐優惠」

關鍵字：

員林市公所振興現金悠遊卡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

接娃沒看到人！家長一找死在幼稚園園長車內

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

澎恰恰找地下錢莊借5000萬！他曝「被30小弟伺候」下場

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

傳這群人不合解散！團員哭曝10年私密心聲

小鐘摩鐵開房「《玩很大》女神濕身按摩」

丫頭鞋子放門口越變越少！

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面