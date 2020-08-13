振興現金不夠看！員林公所12.5萬市民「幸福卡」　看病坐車免費

▲員林市公所將推出幸福卡嘉惠12.5萬市民。（圖／員林市公所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

振興三倍券7月15日上路，彰化縣部分鄉鎮公所加碼發現金，許多員林市民都在詢問員林市公所是否跟進，市公所表示，經多方考量與評估後，希望將錢花在刀口上，投入長遠的建設和社會福利，因此推出「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動與員林市民每人一張幸福卡，往後健檢、看病、搭車都可使用。

「心經濟 拚幸福」振興抽獎活動網站還在建置中，預計10月開放登錄，員林市公所請大家先保存好手邊的發票，凡自7月15日起至12月31日止到員林市消費滿500元，就能上網登錄發票號碼抽獎，最大獎為Toyota汽車一台，還有9台Gogoro電動機車、電冰箱、電視、switch、iPad等大獎，以及員林在地企業曼黛瑪璉贊助女性內衣100套(每套市價4500元)，獎品總價值超過200萬元，預計11、12月及明年1月公開抽獎，月月抽出3台gogoro電動機車，汽車則壓軸留待明年1月抽出。

員林市公所明年初還將推出一卡兩用的「員林幸福卡」發給全市12.5萬市民，結合悠遊卡支付功能，可享有多家特約商店消費折扣，與員榮醫療體系及多家特約商店簽署合作備忘錄。未來只要持幸福卡到特約商店消費將享有折扣，員榮醫院總院長張克士更提供健檢等優惠，讓市民健康又幸福，此外更能持卡免費搭乘往返市區接駁的幸福巴士，也歡迎員林市的商店、機構加入特約行列，洽談簽約請洽公所文化觀光課。

▲員林市公所將推出幸福巴士。

員林市長游振雄強調，幸福巴士是為了讓老弱婦孺到行政機關洽公、到醫療院所不用再騎車奔波，員林市民持幸福卡可免費搭乘，目前初步規劃平日路線規劃東西區兩條路線，假日則改為循環員林火車站、員林公園、市內各景點至藤山步道接駁，以紓解藤山步道假日車潮，並鼓勵大家搭乘大眾運輸工具到員林觀光休閒，享受減碳輕旅行。

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