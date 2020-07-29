網友造謠員林果菜市場土地已賣　市長游振雄提告妨害秘密、毀謗

▲員林市長與市代會到地檢按鈴申告。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

員林市公所為解決員林果菜市場周邊停車問題，提案規劃改建案，未料開議前，公所提案單遭竊錄後列印派發，導致外界認為市長與市代會都收大筆錢了，地已遭變賣、攤商被迫搬遷影響聲譽，為了捍衛清白，市長游振雄與市代會29日上午10時到地檢按鈴，對散播謠言的網友提告誹謗罪與妨礙秘密。

游振雄指出，員林果菜市場周邊逐漸形成居住聚落，衍伸出停車位不足、建物老舊等問題，為求更有效益的土地利用以及提升周邊居住環境，員林市公所循土地變更程序將原編定（批發市場用地）變更為商業區，現正進行可行性評估中，整個計畫時程預計至少1年才會完成，而現存的員林果菜市場也必須配合用地變更進行改建，因此員林市公所獲彰化縣政府補助200萬元，提送代表會臨時會審議通過後將著手進行規劃，以符現代化市場趨勢。

員林市公所與市代會代表拿著書案到地檢按鈴申告，19席代表中只有1名黃姓代表人在外地無法參加，其他18席全部簽名，游振雄表示，在開議前，有從攤商傳來的訊息、也有從網路傳來的，外頭已有員林市公所將土地變賣等謠言紛飛，因此無論如何一定要揪出散播謠言者。

員林市長游振雄表示，各項大型建設一定都會經過數年甚至數十年的評估與規劃，農產品批發市場為公用事業，具有調節農產品供需功能，攸關農民收益及消費者權益，因此市公所一定審慎規劃評估，批發市場用地日後如變更為商業區，員林果菜市場仍可繼續存在原處。

但為利改建工程進行，果菜市場得暫遷至他處營運，考量南來北往貨櫃車、大貨車進出與交通便利性，會先規劃距離現址不遠處擇地作為中繼市場，不論是行口的理貨區、倉儲、冰庫等使用區域範圍，仍保有原市場的使用功能，絕不會讓行口權益受到影響，現階段既然各行口商有不清楚的地方，公所與果菜公司一定找時間召開座談會，並請大會先將提案保留，也請大家別再以訛傳訛。

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