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麥當勞嗶悠遊卡享「早餐優惠」　58元就吃得到「豬肉滿福堡+咖啡」

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▲▼ 悠遊卡公司推出麥當勞優惠 。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊卡公司推出麥當勞優惠 。（圖／悠遊卡公司提供）

記者楊亞璇／台北報導

早餐吃飽了嗎？悠遊卡再度攜手連鎖速食龍頭麥當勞，祭出早餐優惠，即日起至8月25日，在麥當勞使用悠遊卡結帳，即可獲得早餐優惠券一張，下次消費可享特價58元，買到原價103元的豬肉滿福堡搭配中杯卡布奇諾/中杯特選黑咖啡(冰/熱)，省下46元，相當於打56折，相當划算。

悠遊卡公司表示，全台早餐商機高達新台幣2,000億元相當驚人，也是速食業者眼中的兵家必爭之地，尤其是通勤族趕著上班，買早餐習慣拿了就走，此時「嗶」一下就完成付款的悠遊卡，就成為消費者在速食店最佳的支付工具。
此次悠遊卡選擇與麥當勞合作，再度推出超有感的早餐優惠，讓消費者以銅板價就能買到有漢堡、有飲料的套餐，讓你可以一天活力滿滿，工作效率倍增。

▲▼ 悠遊卡公司推出麥當勞優惠 。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊卡公司推出麥當勞優惠 。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司也提醒，振興三倍券即將在7月15日開始累積消費，悠遊卡在全台灣超過8萬個支付點，且消費不受三倍券面額限制，花多少嗶多少，消費滿3,000元後8天，即可至超商靠卡將中央政府提供的2,000元加值金回存至卡片中，前10萬名登錄悠遊卡且完成消費者加碼回饋200元，其中前2萬名回饋金額提高至300元，搭配商家推出的優惠方案，讓三倍券的效益不只三倍。

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