首批5千個秒殺　羽球筒造型悠遊卡8/3起「限時不限量」預購

▲羽球筒造型悠遊卡再開放預購。（圖／悠遊卡公司提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

悠遊卡公司近年來推出不少造型悠遊卡廣受好評，甚至還吹起運動風，取得VICTOR勝利體育授權，發行台灣首款運動主題造型悠遊卡「VICTOR羽球筒造型卡」，首批5000個瞬間秒殺。為了回應消費者期待，8月3日上午11時起，全省四大超商皆可預購。

悠遊卡公司表示，「VICTOR羽球筒造型卡」受到消費者喜愛，銷售熱度超乎預期，包括悠遊卡公司與VICTOR勝利體育都收到粉絲熱烈詢問，在雙方討論後，確定以「限時不限量」的方式開放預購，且未來也不再追加，呼籲粉絲要把握機會。

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「VICTOR羽球筒造型卡」除了有個7.5公分高的羽球筒，還有迷你羽球吊飾與鑰匙圈，真實還原運動場上的羽球筒，造型輕巧可愛；由於VICTOR勝利體育為世界球后戴資穎、丹麥羽球國家隊、馬來西亞羽球國家隊等世界頂尖羽球好手的官方裝備品牌，也讓這款造型悠遊卡更具收藏價值。

悠遊卡公司表示，「VICTOR羽球筒造型卡」自8月3日上午11時至8月9日晚間23時59分，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort開放預購，每個售價新台幣350元，限時不限量。