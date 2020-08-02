　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首批5千個秒殺　羽球筒造型悠遊卡8/3起「限時不限量」預購

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼羽球筒造型悠遊卡再開放預購。（圖／悠遊卡公司提供）

▲羽球筒造型悠遊卡再開放預購。（圖／悠遊卡公司提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

悠遊卡公司近年來推出不少造型悠遊卡廣受好評，甚至還吹起運動風，取得VICTOR勝利體育授權，發行台灣首款運動主題造型悠遊卡「VICTOR羽球筒造型卡」，首批5000個瞬間秒殺。為了回應消費者期待，8月3日上午11時起，全省四大超商皆可預購。

悠遊卡公司表示，「VICTOR羽球筒造型卡」受到消費者喜愛，銷售熱度超乎預期，包括悠遊卡公司與VICTOR勝利體育都收到粉絲熱烈詢問，在雙方討論後，確定以「限時不限量」的方式開放預購，且未來也不再追加，呼籲粉絲要把握機會。

請繼續往下閱讀...

「VICTOR羽球筒造型卡」除了有個7.5公分高的羽球筒，還有迷你羽球吊飾與鑰匙圈，真實還原運動場上的羽球筒，造型輕巧可愛；由於VICTOR勝利體育為世界球后戴資穎、丹麥羽球國家隊、馬來西亞羽球國家隊等世界頂尖羽球好手的官方裝備品牌，也讓這款造型悠遊卡更具收藏價值。

悠遊卡公司表示，「VICTOR羽球筒造型卡」自8月3日上午11時至8月9日晚間23時59分，在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort開放預購，每個售價新台幣350元，限時不限量。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
熊熊爆懷孕10週首曬照！真實身材現形「肚子不遮了」
台南逆孫「畫小丑妝」縱火燒阿公…紅色假髮掉家門口！悲曝報復原
羅志祥情變3個月　1舉動宣告「斷開周揚青留愷樂」
快訊／粉鳥林4遊客出海潛水1人失蹤　警消急搜救
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

專家示警：哈格比未來12hrs沒有來個華麗北拐　「北部有機會發陸警」

嫩妹腿上布滿「藍色蜘蛛網」...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫一看曝：第三期了

首批5千個秒殺　羽球筒造型悠遊卡8/3起「限時不限量」預購

「第一次聽到男女朋友要各付各的」　她LINE新對象：無法接受男生小氣吧啦

忘記拿1400元罰單！店員一刷「整天薪水沒了」…網幫Q：怎麼看都客人問題

鄭明典PO一張圖：「哈格比」稍有增強、最近台灣的距離再減一點點

只能撥緊急電話！他起床手機0訊號「住在台北」　一問傻眼：里民抗議關台了

哈格比颱風靠近台灣！農漁民、山區民眾要加強戒備「防強風豪雨」

哈格比逼近！午後「2地區」先防豪雨彈突襲　氣象局：颱風有再增強趨勢

快訊／再新增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

婁峻碩爆有「4塊肌」一定脫爆　和焦凡凡媒人竟然是高爾宣

嘉義男自淋汽油證明「我愛妳」 全身起火哀號：她還真的點下去

颱風「辛樂克」最快今生成！ 明起大變天...豪雨擴大炸3天

「你覺得私房錢藏哪最安全？」　秦昊「裝傻一句話」林志穎尬笑

外送哥等紅燈「腳爽踩賓利」狂搖　他直擊驚呆...網：15億得主出現了

專家示警：哈格比未來12hrs沒有來個華麗北拐　「北部有機會發陸警」

嫩妹腿上布滿「藍色蜘蛛網」...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫一看曝：第三期了

首批5千個秒殺　羽球筒造型悠遊卡8/3起「限時不限量」預購

「第一次聽到男女朋友要各付各的」　她LINE新對象：無法接受男生小氣吧啦

忘記拿1400元罰單！店員一刷「整天薪水沒了」…網幫Q：怎麼看都客人問題

鄭明典PO一張圖：「哈格比」稍有增強、最近台灣的距離再減一點點

只能撥緊急電話！他起床手機0訊號「住在台北」　一問傻眼：里民抗議關台了

哈格比颱風靠近台灣！農漁民、山區民眾要加強戒備「防強風豪雨」

哈格比逼近！午後「2地區」先防豪雨彈突襲　氣象局：颱風有再增強趨勢

快訊／再新增1例境外移入！　指揮中心下午2點記者會說明

南投根本是小歐洲！古典莊園下午茶、法式甜點　10間隱身山裡的必訪美食

SpaceX太空船「奮進號」今載2太空人返美！　睽違45年挑戰海上降落

跳活水湖勇救溺水妹！帥教官上岸自拍卻遇「詭異黃衣女孩」…秒愣：祢別嚇我

李登輝追思會排隊人潮綿延大門外　民眾寫下「在天上看台灣獨立吧！」

專家示警：哈格比未來12hrs沒有來個華麗北拐　「北部有機會發陸警」

健力冠軍幫清校園「遭樹木壓傷癱瘓」　提國賠2千萬遭駁回

神明不可欺　男子偷南鯤鯓代天府香油錢火速遭逮

二手拍發錯貨「送香奈兒項鍊賠罪」！　鄭爽加碼2大禮…買家爽曝私訊：超幸福

把14歲少年「拖下水生吞」！4.7米巨鱷剖肚　掏出破布殘肢

嫩妹腿上布滿「藍色蜘蛛網」...側邊還「浮出蚯蚓」嚇壞！醫一看曝：第三期了

生活熱門新聞

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

哈格比進逼！全台防2天強風豪雨　暴風圈侵襲機率出爐

買30支1元冰棒「到後面」結帳嚇壞

本土個案再起？陳時中：5大場所必戴口罩

比利時工程師最新疫調：3月已有嗅味覺喪失

染疫外籍工程師　彰化衛生局匡列371人

輕颱哈格比到家門口還會再增強

案469曾到「台中2酒吧」！全程未戴口罩…27人採檢

哈格比將掠過東北部近海「降雨熱區曝」

輕颱哈格比來了　最快清晨發布海警

指揮中心公布「比利時工程師最新疫調」　醫：沒放心感覺

陳時中喊話苦勸！這些地點請務必戴上口罩

更多熱門

相關新聞

2020雙城「產業經濟交流分論壇」聚焦後疫時代新經濟

2020雙城「產業經濟交流分論壇」聚焦後疫時代新經濟

2020雙城論壇於今（22）日登場，今年為了因應新冠肺炎疫情，首次採取線上會議方式進行；且這次的產業經濟交流分論壇也緊扣著「後疫情時代產業新發展」，進行專題演講。

掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕

掉漆！電子化支付比例首見倒退嚕

麥當勞嗶悠遊卡享「早餐優惠」

麥當勞嗶悠遊卡享「早餐優惠」

「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

「牛奶糖悠遊卡」曝光　13日上午四大超商限時預購

柯文哲查月票！網開酸去年「找霸主」活動

柯文哲查月票！網開酸去年「找霸主」活動

關鍵字：

悠遊卡

讀者迴響

發燒話題

三倍券 李登輝 金正恩 三浦春馬 颱風即時 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

宿舍七仙女「激烈掙扎」慘死！女學生開門嚇癱爆哭

狠愛演被爆「因女人失和」　牛排心疼護女友：我對不起她

偶像劇女神「坐傳統早餐店用餐」

艾倫遭戳破欺凌員工親口道歉了！高層宣布介入調查

蔣友柏「進化大肌肌」...變台版馮迪索

楊冪33歲「下半臉徹底崩了」！臉部真實狀態全被拍

輸的燒車！桃園傳男燒賓士5分鐘變廢鐵

快訊／哈格比海警發布！越晚雨越大「周一最靠近」

23歲瘦男「打一個哈欠」肺炸了！　身體一半血都流掉了

20多歲妹喊屁股痛！醫指尖一頂「激情狂震」：第1次嗎　男友認了

快訊／IG遭網友霸凌！25歲「排球甜心」驚傳家中輕生亡

大感染劇本上演！醫爆「台灣處於第4階段」

20歲嫩妻爬上公公床！一試成主顧「老公被瞞7年綠爆」

和尚7天蓋巨窩　鳥奴囧沒筷子用

染疫外籍工程師完整足跡曝！24處酒吧等和高鐵入例

更多

最夯影音

更多
噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕

噁男尾隨女問「要發生性關係嗎」 嘻笑稱是流行語...警傻眼秒逮捕
賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

賓士女違停突開門！擊落女騎士　她遭公車輾過卡輪下...滿地血亡

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

狠愛演宣布160萬頻道「全面停更」！　坦承團內有問題：3人各自發展

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

占位哥「人肉擋車」霸占車格！謎樣手勢請離...怒吼：不然撞我

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

楊丞琳下廚喊話李榮浩：你一定要看！　鄭元暢一旁監督…給好評「有模有樣」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面