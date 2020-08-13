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「警棍鎖喉」恐怖27秒畫面曝！高雄影城闆娘收租遇襲　惡房客連拖帶拉要她命

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市一家影城老闆娘將自己的房屋租給一名田姓房客，但是這名田姓房客遲遲不願意交租，甚至在老闆娘前往收租的時候拿出警棍鎖喉，還將老闆娘直接拖出去，整個惡行全都錄，現在這名老闆娘將到派出所提告傷害罪。

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉 。（圖／記者吳奕靖攝）

監視器畫面就拍下12日晚間的畫面，影城老闆娘在田姓房客租屋的樓下等待，就看到田姓房客出現之後，手上拿了類似警棍的東西，才談了一下，田姓房客就拿警棍將老闆娘鎖喉，最後連人帶拉拖出門口，影城老闆娘接受採訪時表示，就算自己逃掉了，田姓房客還一路追逐，直到派出所員警抵達才救了自己一命。

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉 。（圖／記者吳奕靖攝）

影城老闆娘指出，上個月也就是7月份來說要租房子，當時田姓租客表示自己身上沒有太多錢，希望她能夠幫忙，影城老闆娘表示自己一時心軟就幫了他，田姓房客也承諾自己在月底會連同房租以及押金一次付金，結果8月12日來拿房租的時候，卻發生了這次的暴力事件。

影城老闆娘說還好沒有拿棍子打頭部，不然後果難以想像，不過田姓房客的暴行也造成影城老闆娘腳部、胸部等多處都有挫傷，現在已經拿到驗傷單將要到派出所提告傷害罪。

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉，驗傷單            。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄一家影城老闆娘索討房租時，遭到房客惡行鎖喉，紅圈為傷勢（圖／記者吳奕靖攝）

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