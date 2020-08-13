全台港口存有「53櫃硝酸銨」　安檢全合格！航港局：9/3進行防災演練

▲黎巴嫩發生大爆炸，30萬人流離失所。（圖／路透社）

記者李宜秦／台北報導

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，30萬人因此流離失所，爆炸原因為倉庫內存放大量硝酸銨所致。台灣港務公司清點我國港口，目前基隆港、台中港、高雄港共存放53個硝酸銨貨櫃。交通部航港局表示，將於9月3日進行防災應變演練，另硝酸銨儲放場所均有通過安全檢查。

黎巴嫩貝魯特港口4日大爆炸，官方仍在調查爆炸案始末，但外界認為，爆炸關鍵原因就是儲藏於港口倉庫長達六年，總重約2,750噸的硝酸銨。

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台灣港務公司清算我國港口，截至6日為止，我國3大港口共存放53個貨櫃的硝酸銨，包括基隆港11個、台中港28個、高雄港14個。

▲黎巴嫩爆炸案與港口存放大量硝酸銨有關。（圖／路透社）

航港局表示，為確認港區儲放硝酸銨貨櫃集散站及倉庫是否符合相關規定，今（13）日與港務公司及臺中港區消防隊一起進行專案聯合督導隊，上午進行台中港萬海、長榮等2個貨櫃集散站督導，下午進行聯華氣體公司1處儲放硝酸銨倉庫進行督導，並訂於9月3日與相關單位進行防災應變演練。

航港局指出，按照商港法規規定，港區危險品管理業者須依規定提報儲放管理計畫，港務公司則規劃危險物品專區、高度危險物品管理、訂定災害防救計畫、防災演練及災害應變。

航港局表示，台中港港務消防隊8月6日，針對該港硝酸銨儲放場所進行安全檢查，檢查結果合格。

航港局表示，目前已依國際公約制訂「危險物品作業手冊」，將於今年底完成納入法制規範；另現已完成危險物品從業人員完整教材，將持續辦理教育訓練。