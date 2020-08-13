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火車零件飛落砸中車門！台鐵工會爆料「不是第一次」　疾呼：別再粉飾太平

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▲▼端午連假在今天傍晚下班後展開，台鐵板橋站內湧入大批返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵列車設備老舊，常發生事故。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵火車又出包！有宜蘭民眾11日開車行經高架橋下，車門竟遭不明物體撞上，經查發現是台鐵列車的零件掉落，才擊中車門。台鐵產業工會表示，過去也曾發生類似狀況，並痛批，台鐵設備老舊、人力不足、員工培訓不到位，出狀況「不意外」，直言「把精力留在該做的事上，不要再粉飾太平」。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾爆料，類似事件以前也曾發生過，只是當時新聞沒有報導，她表示，台鐵設備老舊，人力又不足，對於員工的培訓也沒有落實，狀況會一直發生其實「不意外」。

請繼續往下閱讀...

魏豫綾表示，火車如遇到零件掉落，會以備料處理，若沒有備料就不能出車，或是將列車重組行駛，因此很常看見機車頭是莒光號，車廂卻是自強號等。她呼籲，希望台鐵將精力留在該做的事上，而不是只會買網軍粉飾太平。

▲▼台鐵列車「邊開邊噴寶」。（圖／取自邱顯智臉書）

▲台鐵列車「邊開邊掉零件」。（圖／取自邱顯智臉書

立委邱顯智表示，12日接獲一名宜蘭民眾陳情，他在11日駕車從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。

該名駕駛立即下車查看，經由路旁派出所及火車警察的協助，過了2、3小時的查證，才確認這起事故的兇手，竟然是「台鐵車輛上的零件」飛出，砸到他的車輛。

邱顯智表示，慶幸的是，該零件是擊中車輛板金，沒有造成人員傷亡，如果擊中車輛玻璃或路人，後果不堪設想。陳情人指出，宜蘭成興路該路段兩側，每周六都有夜市擺攤，人潮眾多，完全無法想像若擊中行人的後果。

▲▼端午連假在今天傍晚下班後展開，台鐵板橋站內湧入大批返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲每日搭乘台鐵的旅客數極多，若發生意外後果不堪設想。（圖／記者湯興漢攝）

邱顯智呼籲，台鐵應做好各類車輛的檢修。尤其是老舊車輛，該停駛就停駛，不要勉強上路，讓不定時炸彈在鐵軌上狂奔。在開發各式餐點、委託公關公司經營粉專之餘，請台鐵顧好本業，讓民眾重拾對台鐵的信心。

台鐵局表示，經查11日第1車次(台北出發，逆時針運行回台北的觀光列車)經過宜蘭縣冬山時所掉落，該零件是「GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋」，經機務段檢查員確認是8月11日機車E235號#5齒輪箱所脫落遺失。

台鐵局表示，今（13）日已由宜蘭機務分段前往了解，向當事人致歉並商談小客車修復補償事宜。惟尚未取得共識。

▲▼超誇張！觀光列車飛過竟噴飛2公斤重馬達齒輪箱加油口蓋砸車，車主一家人驚嚇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼超誇張！觀光列車飛過竟噴飛2公斤重馬達齒輪箱加油口蓋砸車，車主一家人驚嚇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼超誇張！觀光列車飛過竟噴飛2公斤重馬達齒輪箱加油口蓋砸車，車主一家人驚嚇。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭民眾駕車到一半車門被火車零件砸中。（圖／記者游芳男翻攝）

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