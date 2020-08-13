　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

開車行經高架橋下⋯車門被異物撞上！一查竟是台鐵列車「邊開邊噴寶」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼端午連假在今天傍晚下班後展開，台鐵板橋站內湧入大批返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲台鐵列車設備老舊，常發生事故。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局列車設備老舊，經常因此發生大小事故。立法委員邱顯智12日在臉書揭露，有宜蘭民眾11日駕車經過宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，車門被突然飛來的異物撞上，查證後才知道是「台鐵車輛上的零件」飛出，砸到他的車輛，整起事件有驚無險。

邱顯智表示，接獲一名宜蘭民眾陳情，他在11日駕車從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。

請繼續往下閱讀...

該名駕駛立即下車查看，經由路旁派出所及火車警察的協助，過了2、3小時的查證，才確認這起事故的兇手，竟然是「台鐵車輛上的零件」飛出，砸到他的車輛。

▲▼端午連假在今天傍晚下班後展開，台鐵板橋站內湧入大批返鄉人潮。（圖／記者湯興漢攝）

▲每日搭乘台鐵的旅客數極多，若發生意外後果不堪設想。（圖／記者湯興漢攝）

邱顯智表示，慶幸的是，該零件是擊中車輛板金，沒有造成人員傷亡，如果擊中車輛玻璃或路人，後果不堪設想。陳情人指出，宜蘭成興路該路段兩側，每周六都有夜市擺攤，人潮眾多，完全無法想像若擊中行人的後果。

邱顯智呼籲，台鐵應做好各類車輛的檢修。尤其是老舊車輛，該停駛就停駛，不要勉強上路，讓不定時炸彈在鐵軌上狂奔。在開發各式餐點、委託公關公司經營粉專之餘，請台鐵顧好本業，讓民眾重拾對台鐵的信心。

台鐵局表示，經查11日第1車次(台北出發，逆時針運行回台北的觀光列車)經過宜蘭縣冬山時所掉落，該零件是「GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋」，經機務段檢查員確認是8月11日機車E235號#5齒輪箱所脫落遺失。

台鐵局表示，今（12）日已由宜蘭機務分段前往了解，向當事人致歉並商談小客車修復補償事宜。惟尚未取得共識。

►動動手指頭！過期票券立刻爽換1.5倍東森幣

ET快訊
40K男從小租屋「遭女友爸媽洗臉」！網驚見存款：贏一堆人
10個癌症警訊！　不管多年輕都要注意
不是瑕疵品！日本牛奶盒藏小缺角　背後原因超暖心
楊冪、魏大勛驚爆同居中！「穿情侶裝進出」全被拍
連鎖藥妝店賣假口罩　藥師曝「盒裝特徵」辨真假
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

中醫硃砂毒害21人達團體訴訟門檻　中市府協調消基會後續求償

客人忘帶錢！熊貓哥爬上樓「卻要等鎖匠來」氣炸　 6千人笑暈：在一起

境外生政策反悔「是宮廷劇！」　學生團體籲教育部開放5000陸生返台

魚缸放廁所！客人竟倒半罐浴廁劑「11條生命」全毒死　店家氣炸

一生夢想竟成「人類最不需要的事」　優人神鼓火災週年「改造曝光」

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」　藥師教4招自保

蟳蟹進入繁殖期「小於8cm不能抓」　新北禁捕「抱卵母蟹」最高罰15萬

華醫健康新視界講座　讓您養肺顧肺保安康

交友神器滑到閨蜜男友！崩潰神展開：我該怎麼辦　網看法兩極...推教戰SOP

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

中醫硃砂毒害21人達團體訴訟門檻　中市府協調消基會後續求償

客人忘帶錢！熊貓哥爬上樓「卻要等鎖匠來」氣炸　 6千人笑暈：在一起

境外生政策反悔「是宮廷劇！」　學生團體籲教育部開放5000陸生返台

魚缸放廁所！客人竟倒半罐浴廁劑「11條生命」全毒死　店家氣炸

一生夢想竟成「人類最不需要的事」　優人神鼓火災週年「改造曝光」

MIT也有假！連鎖藥妝遭爆賣「黑心口罩」　藥師教4招自保

蟳蟹進入繁殖期「小於8cm不能抓」　新北禁捕「抱卵母蟹」最高罰15萬

華醫健康新視界講座　讓您養肺顧肺保安康

交友神器滑到閨蜜男友！崩潰神展開：我該怎麼辦　網看法兩極...推教戰SOP

未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

金馬57公布主視覺！取自「5位明星私照」構成2字　驚見「手扶梯摟抱放閃」

民宅搭建溫室種大麻　桃警當場查獲8株活體與設施

獨行俠若首輪取勝　柯瑞：爭取以家屬進復賽園區觀戰

生活熱門新聞

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

獨／護理師中15.6億　清潔隊司機老公開口要「零用錢」

獨／護理師中15.6億　知情人士離奇車禍意識不清

低壓對流噴發恐增強成颱風？　氣象局說話了曝影響時間

7號颱「無花果」生成機率曝！

陳清景疑洩天機撞車重傷　命學專家：不幸的巧合

娶到賺到！「地表最旺夫」4星座女出爐了　她專治頹廢男

全台三大港口　存有53櫃硝酸銨

大樹藥局「粉紫」戀愛系上架！5家開賣懶人包

更多熱門

相關新聞

一張車票當來回用　他下場要付7.1倍

一張車票當來回用　他下場要付7.1倍

從事餐飲業的黃姓男子今年6月24日凌晨0時許搭乘火車，由新竹站前往新烏日站，抵達之後沒有出站，又搭車回到新竹，事後卻怪罪站務人員沒有告知要補票，拒絕承擔這個責任。不過，新竹地院簡易庭法官認為，哪有去程知道買票、回程秒忘的道理，因此不採信他的說詞，裁定處以罰鍰1000元，相當於是原本票價（139元）的7.1倍。

台鐵、農委會時隔3年標案11段雷同

台鐵、農委會時隔3年標案11段雷同

即／新竹行人闖軌　遭自強號撞上

即／新竹行人闖軌　遭自強號撞上

台鐵拖欠加班費　兩週內補發完成

台鐵拖欠加班費　兩週內補發完成

台鐵滷排骨飯卷　8/12全家開賣

台鐵滷排骨飯卷　8/12全家開賣

關鍵字：

台鐵事故

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

丫頭鞋子放門口越變越少！

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面