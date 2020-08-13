開車行經高架橋下⋯車門被異物撞上！一查竟是台鐵列車「邊開邊噴寶」

▲台鐵列車設備老舊，常發生事故。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局列車設備老舊，經常因此發生大小事故。立法委員邱顯智12日在臉書揭露，有宜蘭民眾11日駕車經過宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，車門被突然飛來的異物撞上，查證後才知道是「台鐵車輛上的零件」飛出，砸到他的車輛，整起事件有驚無險。

邱顯智表示，接獲一名宜蘭民眾陳情，他在11日駕車從東往西行駛於宜蘭冬山鄉成興路的台鐵高架橋下時，駕駛側門被突然飛來的異物，撞得砰然巨響。

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該名駕駛立即下車查看，經由路旁派出所及火車警察的協助，過了2、3小時的查證，才確認這起事故的兇手，竟然是「台鐵車輛上的零件」飛出，砸到他的車輛。

▲每日搭乘台鐵的旅客數極多，若發生意外後果不堪設想。（圖／記者湯興漢攝）

邱顯智表示，慶幸的是，該零件是擊中車輛板金，沒有造成人員傷亡，如果擊中車輛玻璃或路人，後果不堪設想。陳情人指出，宜蘭成興路該路段兩側，每周六都有夜市擺攤，人潮眾多，完全無法想像若擊中行人的後果。

邱顯智呼籲，台鐵應做好各類車輛的檢修。尤其是老舊車輛，該停駛就停駛，不要勉強上路，讓不定時炸彈在鐵軌上狂奔。在開發各式餐點、委託公關公司經營粉專之餘，請台鐵顧好本業，讓民眾重拾對台鐵的信心。

台鐵局表示，經查11日第1車次(台北出發，逆時針運行回台北的觀光列車)經過宜蘭縣冬山時所掉落，該零件是「GE機車牽引馬達齒輪箱加油口蓋」，經機務段檢查員確認是8月11日機車E235號#5齒輪箱所脫落遺失。

台鐵局表示，今（12）日已由宜蘭機務分段前往了解，向當事人致歉並商談小客車修復補償事宜。惟尚未取得共識。