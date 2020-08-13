「新竹→新烏日」來回只買一次火車票　他下場要付7.1倍！

記者黃翊婷／綜合報導

從事餐飲業的黃姓男子今年6月24日凌晨0時許搭乘火車，由新竹站前往新烏日站，抵達之後沒有出站，又搭車回到新竹，事後卻怪罪站務人員沒有告知要補票，拒絕承擔這個責任。不過，新竹地院簡易庭法官認為，哪有去程知道買票、回程秒忘的道理，因此不採信他的說詞，裁定處以罰鍰1000元，相當於是原本票價（139元）的7.1倍。

▲黃男買一張車票卻搭兩次車。（示意圖／記者李毓康攝，與本案無關）

判決書中提到，黃男當天先是在台鐵新竹站購買一張區間車的車票，抵達位於台中的新烏日站後，沒有出站，反而是搭上第2284號車次的區間車返回新竹，並打算用原本購買的那張去程車票出站，結果被站務人員攔下，但他拒絕補票，最後挨告違反社會秩序維護法。

黃男出庭時坦承的確有做出上述行為，但依舊堅持自己沒有錯，「我在烏日站出口詢問台鐵站務員，他說我沒有出站，可以直接搭乘其他列車回去，但沒有主動告訴我要補票，所以我不應該承擔補票的責任。」

▲台鐵新烏日車站。（圖／台鐵提供）

然而，新竹地院簡易庭法官認為，「使用者付費」是一般社會大眾都知道的道理，黃男讀到大學，現在則是從事餐飲業工作，應該是具有社會經驗之人，不可能不知道這個道理。

法官接著說，況且黃男去程明明有買車票，可見他知道搭乘公共交通工具應該支付車資，哪有可能因為沒有出站，就能享有免費的回程服務，最後不採信他的說詞，並依違反社會秩序維護法開罰1000元。