山崩導致蘇格蘭列車出軌　斷掉車廂如「散落積木」3死6傷

▲蘇格蘭火車出軌事故派出大量救護車。（圖／路透）

實習記者／綜合外電報導

英國蘇格蘭東部亞伯丁（Aberdeen）斯冬希文（Stonehaven）地區日逢強降雨，多處發生山崩土石流，當地時間12日上午9時43分發生火車出軌意外。目前已知這起事故造成3人死亡，另外6人受傷，被送往當地醫院，傷勢不嚴重。

根據BBC報導，該列車由2節機關車和4節車廂組成，而車頭和3節車廂因為遇到山崩偏離軌道，車廂之間脫鉤，有一節滑出路堤，其他車廂翻覆，機關車起火冒出大量濃煙。事故發生後幾分鐘，蘇格蘭鐵路網在推特上發布土石流影片，警告有山崩發生。

當時列車上共有9人，意外中不幸喪生的3名罹難者身分為司機、售票員和一名乘客。英國女王發表了慰問信，表示整個皇室都一起為死者和傷者祈禱。首相強森（Boris Johnson）聲明，「現在最重要的是，英國交通警察局（British Transport Police）要確實釐清事故發生原因，我們會合作努力，以確保悲劇不再重演。」

鐵路局消息人士指出，這輛列車在卡蒙特（Camont）山崩地點之前停下，不幸遇到第2次山崩。這是2007年坎布里亞郡火車出軌以來，首次有人死傷的重大事故。