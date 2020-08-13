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3度槓蘋果！巴西手機廠欲奪「iphone」商標權　最新進度曝光

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▲▼ 蘋果 APPLE 。（圖／路透社）

▲蘋果於2006年向INPI申請「iPhone」商標，2007年起在巴西賣iPhone。（圖／路透社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果近期因「梨子商標」與蘋果商標太像而對一家僅有5名員工的小型App開發商Prepear採取法律行動，不過蘋果的商標爭議不只這一樁，一家巴西電子製造商正上訴巴西最高法院，欲奪回蘋果旗下最有價值的品牌「iPhone」的商標權。

巴西IGB Eletronica過去曾是當地相當受歡迎的智慧型手機品牌，該公司於2000年為旗下Android智慧型手機申請了商標「Gradiente iphone」，但該商標註冊卻在2008年蘋果已經推出第一款iPhone後才獲批准。

不過依照巴西商標監管機構規定，商標註冊採「先搶先贏」制，IGB Eletronica只要獲得商標權後的5年內推出一款以「iphone」命名的產品即可在2018年前獨家使用此商標。但IGB Eletronica直到2012年才推出了第一款符合規範的產品，名為「Gradiente iphone Neo One」。

當時，蘋果以IGB Eletronica在iPhone成功之前從未使用過這個品牌為由，要求巴西國家工業產權局（INPI）對IGB Eletronica註冊的商標宣告無效。不過巴西法院於2013年判決，雙方可同時於巴西擁有「iPhone」商標的使用權。

儘管IGB Eletronica仍可使用「Gradiente iphone」作為手機的名稱，但已經失去了該商標的專有權，這意味著無論是蘋果或IGB Eletronica皆可在巴西使用該商標，自此以後，雙方對於商標的獨家使用權已經來回爭執了許久。

法院於2018年重申2013年的判決，讓兩家公司同時於巴西擁有「iphone」商標的使用權。今年初，IGB Eletronica捲土重來，再次向蘋果宣戰，上訴巴西最高聯邦法院，試圖推翻2018年的裁決。IGB Eletronica認為，讓「Gradiente iphone」商標無效的決定「違反自由市場經濟、自由競爭及商標保護」。

巴西最高法院本周已決定接受上訴，目前尚不清楚最終裁決是否會對蘋果有利，但科技新聞網站《9to5Mac》指出，法院可能需要花費數年的時間才能審理此案，所以目前兩家公司的情況可能仍然保持不變。

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