蘋果釋出iOS 13.6.1更新！iPhone11「綠螢幕」災情有解

▲蘋果釋出iOS 13.6更新。（圖／記者王曉敏攝）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果今（13）日釋出iOS 13.6.1更新，為iOS 13發布以來第15個更新版本。此次更新旨在修復一些錯誤，包括因散熱管理問題導致部分機款螢幕色調「偏綠」，以及部分使用者的「暴露通知」可能停用的問題。

蘋果於7月釋出的iOS 13.6中，加入了眾所注目的數位汽車鑰匙功能，可用來鎖定或解鎖可支援的車輛。另外也為「健康」App中新增症狀的類別，如發燒、發冷、喉嚨痛或咳嗽等，且開放用戶分享至第三方App。而此次的iOS 13.6.1相較於iOS 13.6，是個較小的更新，主要是為修復設備的錯誤。

今年6月有報導指出，一些iPhone 11、iPhone 11 Pro及iPhone 11 Pro Max用戶反映「螢幕變綠」問題，外界猜測可能是更新iOS 13.4.1後的軟體問題，而據蘋果今日更新說明，「綠螢幕」災情應是為散熱管理問題所導致。此狀況並未被蘋果立即處理，至少從iOS 13.4.1至今天的iOS 13.6.1間，已有3次作業系統更新。

以下是iOS 13.6.1更新內容：

• 解決了不需要的系統資料檔案可能不會在可用空間不足時自動刪除的問題

• 修正了導致部分顯示器色調偏綠的散熱管理問題

• 修正了部分使用者的「暴露通知」可能停用的問題