巴西冷凍雞翅再驗出新冠病毒　深圳急發通報..已有產品流入市面

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▲大陸官方對於冷鏈物流的查驗格外重視。（資料圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸多地相繼在進口產品中驗出新冠病毒，廣東省深圳市疫情防控指揮部今（13）日也指出，11日在龍崗區對進口冷凍食品排查檢測，發現一份從巴西進口的冰鮮雞翅表面樣本，新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。

深圳防疫指揮部通報指出，事發後第一時間組織相關部門，對可能接觸相關產品的人員進行全面核酸檢測，結果均無感染；對於曾與呈病毒感染樣本的密切接觸者，經已納入健康管理。

另外，該市對相關庫存產品全部封存並進行核酸檢測，結果均無感染；對已出售產品全部追溯並通報相關機構處置；對相關產品外包裝及存放環境全部進行消毒，提醒市民近期謹慎購買進口冷凍肉製品和海鮮產品。

▲餐飲場所衛生檢查嚴格。（資料圖／記者任以芳攝）

實際上，自6月、7月北京、遼寧大連相繼復發疫情，且都疑似與進口海鮮產品、市場有關後，大陸官方對於冷鏈物流的查驗格外重視。山東省煙台市11日通報，在對3家企業自大連口岸進口，同一外籍貨船的冷凍海鮮產品外包裝樣本進行檢測後發現，3份外包裝樣本均呈陽性，所幸涉疫產品除少量加工出口外，未流入市場。

另外，廣西東興市日前也發佈報告，稱廣州市新盾冷庫肉有限公司從巴西SIF1661廠進口的冷凍雞翅，有批雞翅經過新冠病毒核酸檢測，部分外包裝結果疑似呈現陽性，且該批產品已有部分流入東興市。

大陸國家衛健委則於7月底發佈《肉類加工企業新冠肺炎疫情防控指南》，當中提到，在進口肉類源頭管控方面，指南要求肉類加工企業建立健全全程追溯機制，嚴禁加工不符合動物檢疫規定或不符合食品安全標準的畜禽肉。除了索票索證和進貨查驗記錄外，進口畜禽肉類食品應當具備《核酸檢測合格證明》方可入廠生產。