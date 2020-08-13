立委收賄案「感覺有無形力量介入」　他曝高檢署一個動作證實

▲民進黨立委蘇震清疑似提早收到檢方的消息，於是將手機丟到水溝滅證。（圖／記者游宗樺攝）

記者黃翊婷／綜合報導

立委集體收賄案因為時代力量前黨主席徐永明的「學長借錢論」，讓整起事件越滾越大，連交通部長林佳龍也被捲入。不過，一名參與辦案的相關人員私下透露，其實案件原本是要在高雄市長補選之後才要開始偵辦，哪知道提早曝光，只好提前收網，但在偵辦過程中感覺似乎有股無形力量介入。

徐永明在立委集體收賄案中以80萬元交保，但檢調搜查時，曾在他家中的保險箱找到300萬元的現金，他則聲稱那筆錢是向「重量級部會首長」借的，對方同時也是學長級的人物。不過，被外界影射為「學長」的交通部長林佳龍，12日出面澄清，直指一切都是不實報導，他並不清楚相關案情及偵查內容，請大家還是以檢方的說明為主，目前他已經請律師蒐集相關資料，會全力捍衛自己的權益與清白。

▲徐永明家中搜出300萬元，讓立委集體收賄一事扯出案外案。（圖／記者劉昌松攝）

此外，台灣高等檢察署也發表聲明強調，有關李恆隆等人涉嫌違反貪汙治罪條例等罪嫌案，現由台北地檢察署偵辦中，因此希望外界不要渲染或誇大相關案情、程序，以免造成誤導，偵查中若發現相關人員有違反偵查不公開的行為，會迅速發交台北地檢署查明，並依法辦理。

一名參與辦案的相關人員向《聯合新聞網》表示，調查局北機站去年就想辦李恆隆涉賄案，但一直被「各種理由」拖延，似乎有股壓力從中阻擋，後來決定在高雄市長補選之後採取行動，哪知道消息提前曝光，只好提早收網，加上後來徐永明的300萬元曝光，高檢署卻立即發表新聞稿，顯然是受人指示，如果說違反偵查不公開原則就要依法辦理，那之前有主任級的檢察官酒後不小心脫口而出，不知道是不是也要受罰。