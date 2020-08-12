500萬份農遊券還有一半沒人用！農委會推「8條宜花特色旅遊」

▲花蓮場精選宜蘭、花蓮共19家具有特色的休閒農場、體驗農家，推出8條旅遊行程。（圖／農委會提供）



記者許展溢／台北報導

農委會推出500萬份250元農遊券，根據農委會提供資料顯示，截至8月10日全部僅使用198.76萬張。花蓮區農業改良場今（12日）召開記者會宣布，精選宜蘭、花蓮共19家具有特色的休閒農場、體驗農家，推出8條旅遊行程，要大家多利用農遊券，好好在暑假期間玩一波。

花蓮場指出，這幾年休閒體驗在花蓮發展的很成熟，尤其現在旅遊都是比較深度，可串聯更廣，因此將過去輔導業者串連起來，依照縣市排出8條路線，同時利用農遊券和三倍券，來一趟更認識花蓮、宜蘭之旅。

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▲各特色休閒農場推出一連串食農教育DIY。（圖／農委會提供）



花蓮場表示，每一個農場都有充滿在地特色的體驗活動，如來自花蓮的彌勒有機農園推出水果爆爆珠，有趣又好吃；來自宜蘭的民豐農場，則是以有機米為主打，推出一連串食農教育DIY；同樣來自宜蘭的星源茶園，將充滿茶香的茶葉放進文創枕頭套內，製作過程好玩，帶回家又能與茶共枕。

花蓮場場長杜麗華表示，宜蘭花蓮的19家農場各個充滿魅力，目前只要持農遊券去宜蘭花蓮19家農場消費，更能獲得體驗活動的加值優惠，還可參考本年度推出的8條遊程（農、藝、山、水、原、生、慢、活8個主題）前往。另外，只要持農遊券到各農場消費超過1千元，就可以獲的「宜蘭或花蓮農村好好玩」1本，每家休閒農場或體驗農家據點各限定前100名。