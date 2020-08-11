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鹿農轉型開發鹿茸益生菌　農業育成中心促進投資金達1.6億

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▲▼ 農委會舉辦「109年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表會。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會表示，單年度促進增投資金額超過1.6億元，促進就業人數計107人。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會今（11日）舉辦「109年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表會」，頒發14家廠商育成畢業證書，，至今已累積培育輔導159家廠商，去年度新進駐育成廠商高達21家，單年度促進增投資金額超過1.6億元，促進就業人數計107人。

農委會副主委陳駿季表示， 過去很多外界認為農委會對農企業不聞不問，但其實從97年開始便有系統針對農企業扶持。農委會所屬事業單位5個育成中心，分別針對不同領域農企業，以今年獲獎14家，和植物有關3家、漁業水產3家、畜產5家，農科院則有3家。

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▲▼ 農委會舉辦「109年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表會。（圖／記者許展溢攝）

▲ 農委會舉辦109年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表會。（圖／記者許展溢攝）

陳駿季說明，育成中心輔導對象是農企業，有別於農民輔導是用農民學院，最大差異是農民學院以授課為主，但育成中心最重要的是一定要實體進入到基地跟研究人員有很好互動，藉此學習技術，並針對財務管理、未來行銷要有完整規劃，藉此跟農民建立很好的夥伴關係。

農委會表示，除專業技術育成項目外，育成中心也積極協助育成廠商妥善運用政府資源，並協助廠商申請國家級獎項，例如鍠麟機械有限公司進駐農試所，開發出農產品高效自動秤量系統，操作簡便且維護方便，提高工作效率3倍以上，公司在創新研發與經營之優異表現，也獲頒「2019科技農企業菁創獎-創新研發類」。

▲▼ 農委會舉辦「109年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表會。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 傳統鹿農轉型進行鹿茸萃取液在傷口修復試驗研究，並開發鹿骨膠。（圖／記者許展溢攝）

▲▼ 農委會舉辦「109年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表會。（圖／記者許展溢攝）

以今天現場展示的台灣鹿茸生物科技公司為例，由傳統鹿農轉型後進駐畜試所，進行鹿茸萃取液在傷口修復試驗研究，建立鹿茸保養品原料製程並開發鹿骨膠、鹿茸益生菌等優質產品，運用科技導入突破困境，開創鹿產業新契機，去年營業額近1000萬元，並榮獲「2019科技農企業菁創獎-科技應用類」。

另外，峰漁公司進駐農科院，由農科院引介高階研發人才強化研發實力，並盤點公司企業體質提供專案輔導，以提升公司管理與技術整合能力，另協助進行國際化布局，增加國際鏈結資源能力，拓展新通路，進駐期間營業額成長2倍，公司持續成長。

▲▼ 農委會舉辦「109年度農業創新育成中心聯合畢業成果發表會。（圖／記者許展溢攝）

▲業者開發具有特色的香草雞蛋。（圖／記者許展溢攝）

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