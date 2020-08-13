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肥皂洗澡3大優點！　網推爆「一次都買一年份」...醫：這些人少用

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▲▼肥皂,洗手。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友列出使用肥皂的3大優點。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

市面上有許多沐浴用品，有些人喜歡用沐浴乳洗澡，但也有人偏愛肥皂，一名網友好奇提問，現在還有人再用肥皂洗澡嗎，「用肥皂的人多嗎？」底下網友留言，列出用肥皂的「3大優點」，成分天然、不佔空間、價格便宜。

原PO在PTT發文，前兩天家中辦聚會，朋友們吃完飯後打算洗個澡再離開，其中一名友人從浴室出來後喊著「好久沒用肥皂了喔！」話一說完原PO心想，「突然想到現在人好像都用沐浴乳，用肥皂的人還多嗎？」

貼文一出之後，支持肥皂派的網友表示，「都用肥皂洗澡，快速又方便」、「肥皂又省又不占空間，洗起來也不會有負擔感」、「肥皂洗起來很乾淨，沐浴乳總覺得滑滑的」、「肥皂無色無味，敏感肌能用，連臉都用洗面皂，我都買一年份」、「當兵一定要用肥皂啊」、「肥皂成分相對沐浴乳單純很多呀」。但也有不少網友認為，「不敢用肥皂，因為很容易滑掉」、「沒辦法接受一塊肥皂多人使用」、「只用沐浴乳，肥皂很麻煩」。

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▲▼飯店備品，盥洗用具，洗髮精，沐浴乳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沐浴乳。（圖／記者蔡玟君攝）

據了解，沐浴乳跟肥皂最主要的差別，是具有清潔力的「界面活性劑」成分不同，肥皂的界面活性劑來自脂肪酸與強鹼作用後，pH值多數大於9，為鹼性；而沐浴乳同樣有界面活性劑，pH值通常是中性到弱酸性。

肥皂或手工皂成份較天然，如果沒有特別做酸鹼度的調整，通常是鹼性的。正常皮膚的酸鹼pH值大概是5到6之間，屬於弱酸性，人體角質層中的水解酶在這區間，能夠發揮最佳的作用。根據《聯合報》報導，臺灣皮膚科醫學會蔡文騫醫師表示，對於角質層功能較脆弱的病人，盡量避免使用鹼性的清潔產品，避免角質層功能因為酸鹼度改變受影響。

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