交友神器滑到閨蜜男友！崩潰神展開：我該怎麼辦　網看法兩極...推教戰SOP

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前在交友神器滑到閨蜜男友，還成功配對了，對方甚至傳露骨照，言語曖昧地邀約出遊，眼看赤裸裸的約砲意圖，她猶豫下一步該怎麼做？而鄉民看法兩極，部分網友認為不該淌渾水，另一派人則狂列教戰SOP。

女網友在PTT發文提到，她與閨蜜有10年交情，閨蜜屬於漂亮有氣質的類型，對方男友則是壞壞牌，和線上饒舌歌手長得差不多，情侶倆交往6年了，雖然平常不會高調放閃，但還是會發出遊或吃飯的照片，總之兩人感情在朋友們眼中是很穩定的。

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沒想到，昨日她無聊滑交友軟體時，竟滑到閨蜜男友，「我上面照片用的不是全臉，是半邊側臉的假掰照片，和用手機擋住臉的全身性感睡衣照，這時我把他往右滑，想不到還真的跟他配對到......。」

傻眼的是，對方沒多久就傳訊息問，「住哪？有沒有興趣一起出來開心？」同時還傳了張穿牛仔褲沒扣釦子、沒拉拉鍊，也沒穿上衣露出腹肌的照片。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

眼看男生約砲意圖昭然若揭，她在傳完微笑的表情符號後，立刻煩惱下一步該怎麼做，也忍不住求問廣大鄉民，「1.跟閨蜜說；2.釣他然後拆穿他；3.裝作不知道；4.其他？」

文章掀起熱烈討論，一派人建議別淌渾水，「假裝不知道」、「我是覺得妳不要管這種事啦」、「說不定妳的閨蜜也在玩，說好各玩各的。妳別管太多，吃力不討好」、「說不定是妳閨蜜給妳的考驗哦XD」、「別多管閒事」。

但同時不少網友也當起軍師，表示「把妳的帳號給你閨蜜玩，看看她男友在做什麼好事」、「把雙方約出來，讓他們碰面（誤）」、「照片截圖傳給閨蜜，然後說...哈哈哈這個人也長得太像妳男友了吧」、「先帶閨蜜去驗性病，交友軟體對話全部截圖，等見面結束再給閨蜜看」。