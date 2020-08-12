「澎湖張鈞甯」颱風天受訪表特板爆紅　美白小腿網友暴動「IG神到了」

▲「澎湖張鈞甯」颱風天受訪時清新外貌瞬間爆紅。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

輕颱「米克拉」從台灣海峽經過，導致外島的澎湖縣一度籠罩在暴風圈內，不過一位長相神似張鈞甯的當地民眾，在超市採購防颱物資時接受訪問，清新脫俗的外表讓許多網友留下深刻的印象，甚至還上PTT表特板上請求「神人」。現在這位澎湖張鈞甯的IG也「神到了」。

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這位長相神似張鈞甯的澎湖民眾，10日接受東森新聞訪問時表示，「剛好有颱風會經過澎湖，所以就趕快來採買，買今天晚上的火鍋、煮泡麵用的，還有火鍋配料。」

▲畫面帶到「澎湖張鈞甯」購買的物資時，又白又直的雙腿也引發網友的注意。（圖／翻攝自東森新聞YouTube）



澎湖張鈞甯還提到，「很多客人的水上活動行程，全部都取消了」。

就有網友在PTT表特板上，把新聞片段截圖發文表示，個人感覺蠻清秀可愛的，加強化妝穿搭應該會很不錯。但是由於線索太少只有片段，讓原PO在文中感嘆「路人不可能神到」。

知名的正妹神人粉絲專頁「神貓便利屋」隔天就回應原PO，神到了這位正妹的IG。在她的IG當中可以發現許多介紹澎湖旅遊景點的網美照，但是也發現了令人心碎的真相，就是這位澎湖張鈞甯已經成為了人妻。

▲「澎湖張鈞甯」的IG上有許多介紹澎湖的網美照。（圖／翻攝zxcvbnmjane20 instagram）



網友在推文中留言表示，「家常打扮，我有這種女友半夜會笑醒」、「這種腿白又直的穿拖鞋真的很猛」、「正啊~又有腿~讚讚讚」、「超正！根本理想型」、「我想搬去澎湖了」、「採訪時的瀏海真性感」、「這才是我要的清新」。

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