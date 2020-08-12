疫情燒只能網購！電商銷售量暴增50倍　今上半年「海運快遞」比去年更多

▲新冠肺炎衝擊下，民眾不敢出門，只能宅在家網購。（圖／路透）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎衝擊，民眾只能待在家，導致電商、網購生意大好，台灣港務公司統計，台北港今年上半年海運快遞達3537萬9549公斤，比去年整年度的3242萬2012還多，港務公司總經理劉詩宗表示，今年電商快遞公斤數成長至少50倍以上，相當驚人。

港務公司董事長李賢義表示，今年受到疫情衝擊，港口貨櫃量、散裝數都有降低，6月減少數量最多，雖然近期疫情和緩，但也相當擔心會有第二波疫情衝擊。

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李賢義表示，雖然貨櫃量、航線航班減少，但7月初每週都有世界最大貨櫃船停靠高雄港，可見高雄港的設備、船務效率是受到世界肯定。

▲港務公司表示，台北港快遞數大增。（圖／港務公司提供）

李賢義指出，今年也配合政府發展風力發電場所，各港口盡力配合，讓綠電達到政府要求，對港群而言提供不少收益，希望土地營運比去年收入更好。

劉詩宗表示，受疫情影響，民眾都只能待在家網購，讓電商生意大好，電商快遞約成長50倍以上。據統計，2017年到2019年的海運快遞分別為41萬340公斤、451萬8549公斤、3242萬2012公斤，而今年上半年就已有3537萬9549公斤，較去年整年度還增295萬7537公斤。