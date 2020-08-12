疫期中見真情！深情男當眾「點火自焚」　向護士女友求婚

Footage captures professional stuntman's unique proposal as he gets down on one knee whilst on fire https://t.co/T2cExl0nLV — Daily Mail Online (@MailOnline) August 12, 2020

記者李振慧／綜合報導

英國諾丁漢一名男子在向女友求婚時竟然「自焚」，只見單膝下跪的他，全身都被劇烈的火焰覆蓋，女友臉上的表情不是感動反而像是被嚇壞了，原來他是一名特技演員，為了給對方一個難忘的求婚經驗才特別「自焚」，對方後來好不容易恢復鎮定後，終於答應了他的求婚。

照片中可看到，52歲男子瑞基(Riky Ash)全身著火，對著48歲擔任護士的女友多布森(Catrina Dobson)單膝下跪，畫面看起來浪漫又驚悚，不過其實他是一名特技演員，所以「全身著火」的危險行為對他來說早已駕輕就熟，當天的拍攝也是在攝影師好友克萊爾(David Sinclair)的幫忙下，做足了萬全準備才上陣。

克萊爾表示，「催化劑會導致一團巨大的火焰，不過也燒得很快，重要的是要讓瑞基能夠有足夠的時間，向多布森完成求婚。」據了解，瑞基與多布森原本是網友，今年3月首次約會後卻碰上疫情封城，後來只能靠著電話隔空傳情。

多布森表示，雖然她知道瑞基會在現場放火，但以為自己只是來參加攝影拍攝，完全沒想到對方會求婚，「他整個人著火時，我看到他把手伸進口袋，我心想，『你在幹嘛？趕快把手拿出來啊』，接著就看到戒指，這確實是一個很用心的方式，他還活著並且正常呼吸，所以是一個完美的求婚」。

瑞基則表示，為了慰勞每天在醫護前線辛勤工作的女友，才想出這個別出心裁的求婚，「當時她完全說不出話，但這是我每天都在做的事，所以我非常興奮，感覺就好像一邊在拍好萊塢大片一邊在求婚，從事特技行業的人彼此大都認識，但我從來沒聽說有人曾用類似方式求婚」。

▼男子竟然以「自焚」方式向女友求婚。（圖／示意圖／達志影像）

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