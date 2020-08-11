開完刀無法輔選...李四川改臉書發文　籲支持李眉蓁「讓高雄展翅高飛」

▲前高雄副市長李四川。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選倒數4天，國民黨候選人李眉蓁打出韓市府牌輔選，儘管前高雄副市長李四川11日透露因臉部開刀尚在復原中，無法出席，但他選擇在臉書發文，拜託高雄民眾支持李眉蓁，「讓她接續我們為高雄人解決困難，讓高雄展翅高飛」。

「今天眉蓁希望我能南下與原來市府團隊為她加油打氣，但因臉部開刀尚在復原中，所以謹以此信，來拜託高雄鄉親」。李四川在臉書表示，敬愛的高雄鄉親大家好，他這輩子一直都是一個兢兢業業、克守本分在做事的人。前年底，他受韓市長邀請，從踏上高雄這片土地的第一天開始，他就全心全意、日以繼夜地做，就是因為一顆感恩的心，感謝高雄鄉親給他機會，為高雄服務。

李四川透露，今年，過度勞累讓我的身體不斷向我提出抗議，離開高雄市政府後，他只能停下腳步、休養生息，但對高雄的感情和對高雄未來的關心與期許從不間斷。

李四川指出，李眉蓁是和他一樣一心為高雄的人，「一年多來，我發現高雄市政府有很多優秀的公務人員」，他們要有清廉無私，強而有力的領導團隊來領導，才能帶動高雄的經濟發展，做好市政建設，為高雄市民謀福利，而不是讓連城市基礎建設都做不好的政黨再次回歸高雄，耽誤高雄的發展。

李四川強調，李眉蓁願意以長遠的思考來擘劃高雄的未來，願意組成有專業、強而有力的施政團隊，為高雄市政打拚，「我在此再次的拜託各位支持眉蓁，讓她接續我們為高雄人解決困難，讓高雄展翅高飛。李四川拜託」。

另外，有近韓人士透露，為了避免被民進黨操作，韓國瑜原本已決定不會現身輔選李眉蓁，如今在各方勸進下，「有考慮露面」。