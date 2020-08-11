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陳其邁最新競選影片…曝回高雄參選動機　網友感動：哭爆

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記者黃巈禾／綜合報導

高雄市長補選倒數4天，民進黨候選人陳其邁把握最後時刻，11日除了與民進黨立委趙天麟、民進黨智庫副執行長吳怡農一起車隊掃街，他也透過臉書向選民呼籲，用投票展現高度民主價值，做為對香港最好的聲援。

陳其邁表示，向行政院長蘇貞昌辭職，回到高雄選舉，這一個半月以來，走訪高雄山海河港，向在地的士農工商請益，每到庄頭廟口街前巷尾，傾聽鄉親父老的叮嚀，緊握市民朋友的期待，心裡充滿感激；而幕僚團隊也建議利用行程留下影像記錄，也請他說一下回家的理由，這個理由單純，沒人不希望自己的城市越來越好，能夠為家鄉打拚是一種幸福。

▲▼陳其邁談回高雄參選動機。（圖／翻攝陳其邁競選影片）

▲陳其邁談回高雄參選動機。（圖／翻攝陳其邁競選影片，下同）

陳其邁指出，投入市長補選這段期間，陸續看到香港局勢的變化，先是中國通過實施香港國安法，推遲立法會選舉，並取消多位民主派人士參選資格，再來就是香港警方大舉搜索蘋果日報公司，以違反香港國安法為由，逮捕創辦人黎智英，「也就是說，我們將在香港民主最艱困的時刻，進行高雄市長補選的投票」，因此，這次投票的意義非常特殊，能不能「光復高雄」？要不要「聲援香港」？大家都在看高雄人怎麼決定。

陳其邁更說，這次市長補選和每四年舉辦一次的市長選舉不同，是市民用「投票」爭取來的「投票」，是高雄人開啟的台灣民主新頁，但市長補選過程中，被罷免掉的韓國瑜團隊，積極幫國民黨候選人輔選，且韓國瑜也將在選前之夜幫國民黨候選人站台。

▲▼陳其邁談回高雄參選動機。（圖／翻攝陳其邁競選影片）

陳其邁呼籲，拜託市民朋友光榮投三次，不要讓罷免成果功虧一簣，不要讓被罷免掉的人和團隊繼續扯高雄後腿，只有光榮投三次，衝高票數做新市長兩年拚四年的依靠，才能完成光復高雄，我們投票光復高雄，更要投票聲援香港。

陳其邁強調，不是每個地方都能選舉投票，世界上很多人還在爭取民主自由，也還有很多人為此流血受難；而我們受惠前人的奮鬥犧牲，擁有民主自由更有責任加以珍惜，現在香港不能選舉，台灣其他地方沒選舉，只有高雄市長補選這場選舉，不但要去投票，更要用投票展現高度民主價值，做為對香港最好的聲援。

▲▼陳其邁談回高雄參選動機。（圖／翻攝陳其邁競選影片）

陳其邁也PO出一段競選影片，並透過影片說明回家選舉的理由，「8月15日，也就是這個星期六，懇請也拜託您再撥冗回家一趟，和我一起光榮投第三次，用台灣的民主，挺香港的自由！」

貼文和競選影片一出，網友紛紛留言回應，「哭爆」、「天啊，好想哭啊！」、「邁邁加油，看得我都想哭了」、「看了好想哭，我依然會繼續投你一票！」、「這個影片我有感動到」、「高雄已經浪費2年，希望邁邁真的2年拚4年，換回高雄失去的2年」、「你落選後才開始看到你為了高雄做的事，非常希望你能當市長，為高雄延續光榮感」、「雖然大家都知道高雄是被誰耽誤了，但是這影片中沒有提及，非常厚道也有風度」。

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