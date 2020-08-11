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邀吳怡農陪車掃　陳其邁不忘聲援香港

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邀吳怡農陪車掃　陳其邁不忘聲援香港（圖／競選辦公室提供）

地方中心／綜合報導

高雄市長補選進入選前黃金週，民進黨高雄市長候選人陳其邁把握最後時刻，今天(8月11日)與民進黨立委趙天麟、民進黨智庫副執行長吳怡農一起進行車隊掃街，掃街過程中尖叫聲不斷，許多年輕民眾都衝出來要求與三人握手和簽名，線上直播觀賞人次更是一舉衝破3千7百人次。陳其邁也在手臂別上「光復香港」布條，車掃同時不忘聲援香港近日事件。

陳其邁本週持續進行地毯式車隊掃街行程，每天都有不同的神秘嘉賓和在地立委、議員陪同，昨日在綠營傳統較弱勢的左營、楠梓區，也有不少民眾全家衝出來與陳其邁合照，鞭炮聲不斷，讓團隊十分振奮。今天陳其邁也不時在車上秀出「我屬於你」等手板，與路旁和網路上的加油民眾互動。

邀吳怡農陪車掃　陳其邁不忘聲援香港（圖／競選辦公室提供）

今天的車掃路線集中在前金、新興、苓雅、鼓山、鹽埕等市區，因此團隊也請來受到年輕族群喜愛的吳怡農陪掃，路上有不少「農夫」、「農婦」一路尖叫直播大喊「農農來了」。

邀吳怡農陪車掃　陳其邁不忘聲援香港（圖／競選辦公室提供）

吳怡農這次擔任陳其邁競選團隊的青年和國際顧問，陳其邁車掃前受訪指出，之前他擔任行政院副院長時，跟吳怡農針對香港事件討論很多，當時也成立專案辦公室，負責援助香港的專案行動方案。港人在台灣相關的援助跟保護計畫，這個政府本來就在做。未來若擔任市長，讓香港朋友在人身自由或生活都能得到最大的保護跟保障。

吳怡農說，昨天香港政府逮捕了壹傳媒創辦人黎智英、逮捕了前香港眾志成員周庭，老的、少的都不放過，從71歲的媒體人到23歲的社運份子，社會運動推動者、政治家，希望大家本週六可以出來投票，實行發言權利。他也透露陳其邁曾對他說，若當選市長，一定盡全力跟中央一起合作，讓高雄成為香港朋友的避風港。

邀吳怡農陪車掃　陳其邁不忘聲援香港（圖／競選辦公室提供）

被問到李眉蓁請出過去韓國瑜市府團隊，今天被陳其邁陣營邀請來車掃的吳怡農說，相信高雄的朋友們都看到幾位候選人不同的政見，對國家、對高雄，特別是對高雄未來這兩年的想像、要把高雄帶到哪個地方，「我知道大家心裡知道誰是最好選擇。拜託大家禮拜六出來支持我們其邁副院長，讓高雄繼續重新啟動。」

趙天麟表示，已經做好李眉蓁這次要以韓國瑜牌做最後決勝的做法，李眉蓁、韓國瑜陣營正準備藉著8月15號來做所謂的平反，這是一個他們的復仇計畫，先從競選幹部開始，再從韓國瑜的團隊開始，最後韓國瑜親自現身，「這不僅是一個不能理解的行為，也是對6月6號的罷免投票行為毫無反省的能力，我們還是按照我們的腳步，不管颳風下雨、路程再遠，我們會繼續走完選舉的路程。」

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