新疆日增9例疫情不斷　陸衛健委：生鮮宰殺人員建議穿戴防護

▲因應疫情風險，大陸官方建議從事生鮮宰殺人員需穿戴特殊防護。圖為北京一商場的水產區。（圖／記者任以芳攝）

記者陳政錄／綜合報導

據大陸國家衛健委今晨通報，8月11日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例25例，其中境外輸入病例16例，本土病例9例（均在新疆）。為進一步降低疫情傳播風險，衛健委也發布最新的指導意見，建議生鮮宰殺等攤位經營者，應穿戴特殊防護用品。

事實上，自6、7月北京、遼寧大連相繼爆發疫情，與市場、進口海鮮產品有關後，大陸官方持續加強對生鮮產品的管控。

▲北京疫情最早被指與進口鮭魚有關，導致人心惶惶。（圖／記者任以芳攝）

根據衛健委網站發布《農貿（集貿）市場新冠肺炎疫情防控技術指南》編寫說明，要求從「環境-物品-人員」全鏈條、「市場整體-公共區域-銷售攤位」各環節的關鍵風險點入手，提出了30條具體措施及技術要求，盼科學規範市場環境衛生和消毒等措施，指導市場管理者、經營者、攤主以及顧客全方位防控與防護，達到切斷病毒傳播途徑、保護易感人群的目的。

具體內容包括，健全市場等生鮮經營場所的日常衛生管理制度，並強化衛生設施、加強公共區域、銷售區的衛生要求，包括對砧板、刀、刮鱗器、絞肉機等定時消毒，並加強個人健康防護，「強化從業人員和顧客戴口罩、戴手套、保持手衛生和1米以上社交距離等防護措施，對生鮮宰殺等攤位的經營者，建議穿戴防水圍裙、橡膠手套等特殊防護用品」，以及設置應急處置流程等。

據衛健委通報，8月11日0—24時，大陸單日通報境外輸入病例16例（廣東6例，上海4例，內蒙古1例，浙江1例，福建1例，山東1例，四川1例，陝西1例），本土病例9例（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

目前，大陸現有確診病例761例（其中重症病例40例），累計治愈出院病例79342例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例84737例，現有疑似病例3例。

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