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俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

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▲▼俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯總統普丁。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯官員德米崔耶夫今天表示，俄國以蘇聯人造衛星之名，替首支核准的新冠肺炎疫苗命名為「史普尼克V」（Sputnik V）， 準備供應海外市場。但疫苗尚未完成最終試驗。

路透社報導，俄羅斯當局在疫苗進行人體試驗後， 不到兩個月內就予以核准，並由總統蒲亭（Vladimir Putin）今天稍早公開宣布。在莫斯科當局眼中，成為 全球第一個核准疫苗的國家，代表俄羅斯的成功。

主權財富基金「俄羅斯直接投資基金」（Russian Direct Investment Fund）為這項疫苗計畫提供資金。 基金執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）今天表示 ，俄羅斯已接獲超過20個國家下訂剛完成登記的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫苗，總計下訂數量達10億劑。

根據法新社，德米崔耶夫並提到，俄國已準備好與外國夥伴攜手，每年在5個國家合計生產5億劑疫苗。

稍早，蒲亭在一場電視轉播的內閣視訊會議中表示 ：「今天上午，對抗新型冠狀病毒的疫苗已（在俄羅斯 ）完成登記，這是全球首見。」

「我知道它相當有效，能提供持續性免疫力。」

蒲亭還說自己其中一個女兒，接種了這支由研究機 構Gamaleya與俄國國防部協同研發的疫苗。

蒲亭表示：「從這方面來說，我認為她參與了實驗 。」蒲亭並指出，女兒在接種第2劑時曾微微發燒，但 「僅止於此」。

俄羅斯衛生部長穆拉希科（Mikhail Murashko）表 示，相關機構會繼續進行有數千人參與的臨床試驗。而 根據德米崔耶夫的說法，12日就會開始進行第3階段試驗，預期疫苗可自9月起展開工業化生產。

換言之，俄羅斯核准的這支疫苗仍須完成最終試驗 ，以測試其安全性和功效。部分專家因此擔心俄國操之過急，讓國家聲望凌駕於安全之上。

西方科學家還暗示，俄國研究人員面臨當局施加壓力，有可能便宜行事。

世界衛生組織（WHO）發言人賈撒列維克（Tarik Jasarevic）今天則說，世衛組織與俄羅斯衛生當局， 正在討論世衛對於俄國最新疫苗的預審程序。

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