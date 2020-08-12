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影／吳怡農3招藏愛！嫩女友凌晨5點戰袍現身　14小時全直擊

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圖、文／鏡週刊

本刊獨家直擊，民進黨智庫、新境界文教基金會副執行長吳怡農與小11歲的女幕僚連續2個週末過夜。7月25日上午9點40多分，本刊首度直擊，吳怡農以一身招牌白襯衫搭配牛仔褲的帥氣裝扮出門，迎接他的除了競選立委時的團隊主任曹姓幕僚及一名女助理，同行的還有傳聞中的新歡「小農女」。

8月7日1:11，吳怡農（右）與小農女（左）常在北市松山區的壯闊台灣協會辦公室一起待到深夜，才一起有說有笑離開，吳還低調戴起口罩。

▲8月7日1:11，吳怡農（右）與小農女（左）常在北市松山區的壯闊台灣協會辦公室一起待到深夜，才一起有說有笑離開，吳還低調戴起口罩。（圖／鏡週刊提供，下同） 

這名身材纖細、秀髮及肩的氣質美女，身著白色絲質短袖上衣，與吳怡農相當有默契地穿了同樣色系；接著，4人有說有笑到吳怡農住家對面買早餐，再一同搭車離去，展開一天的行程。

當晚，吳怡農趕赴新竹福華大飯店參加「政治搞砸之夜」，與民進黨前立委蔡培慧、時代力量前立委黃國昌及該黨參選新竹市立委落選的高鈺婷同台擔任講師，分享他們立委落選的挫敗經驗。直至深夜1點14分，吳才回到距離行政院不到300公尺的公寓住處。

7月26日週日凌晨1:14，甫結束行程的吳怡農（圖）獨自返回距離行政院不到300公尺的住處。

吳前腳進門不到5分鐘、凌晨1點19分，本刊直擊，跟著吳怡農跑了一整天行程的小農女，竟又現身在吳的住處，熟門熟路的她，沒掏出任何鑰匙、感應卡，卻能輕鬆推開吳家一樓大門上樓，原來，吳稍早入門前，並未直接關上一樓大門，僅輕輕掩上。

7月26日1:19，吳怡農前腳剛回住處，相隔5分鐘，王姓小農女（圖）便出現在他的住處，輕鬆推開大門上樓夜宿。

小農女進入吳怡農住處後，2人在屋內一待就是14個小時，直至下午3點47分，女方才悠悠步出吳的住家大門，叫車離去。

7月26日15:47，小農女（圖）在吳怡農住處待了14小時後獨自離開，此時她戴起眼鏡，身上的穿著與凌晨進入時一模一樣。

這天午後，台北下起滂沱大雨，在吳住處待了一夜的小農女，除了臉上的眼鏡、手中的雨傘及牛皮紙袋，其餘裝扮都與凌晨進入「農舍」時一模一樣，顯示她在吳的住處應該還沒有個人用品可供替換；吳怡農則是到傍晚6點49分，穿著短袖短褲、背著網球拍及後背包，以一身運動裝扮踏出家門。

7月26日18:49，與小農女待了一夜後，吳怡農（圖）傍晚換穿一身運動裝，背著網球拍帥氣出門。

8月2日04:47，凌晨近5點，小農女（圖）邊走邊講電話，2度現身吳怡農住處樓下，等人開門後便上樓。

民進黨智庫、新境界文教基金會副執行長吳怡農與小11歲的女幕僚「小農女」傳出過夜情。本刊除了在7月底首度直擊2人在吳的住處共宿，本月2日禮拜日凌晨，本刊2度直擊，小農女又出現在吳怡農住家，這次她入「農舍」的時間更晚，已逼近凌晨5點，且一待就是10小時，同樣午後才離去。

本月1日晚間，吳怡農先趕赴總統蔡英文在高雄舉辦的社群之夜「人蔘大邁進」，全力替高雄市長補選候選人陳其邁輔選，深夜12點返回台北，與曹姓幕僚一起回住處換了一件Ｔ恤後外出，2人在外待到2點43分才又一起回到住處，曹姓幕僚短暫停留十幾分鐘後，凌晨3點便獨自離去。

 8月2日02:43，赴高雄參加完蔡英文總統的社群之夜替陳其邁造勢後，吳怡農（右）與曹姓幕僚（左）回台北住處。

8月2日03:01，在吳怡農住處小待片刻後，深夜3點曹姓幕僚（圖）便離開。

此時，黑漆漆的街道雖一片寂靜，但已有早起的長者準備到公園運動。凌晨4點47分，本刊直擊頭戴黑色鴨舌帽、身穿深色細肩帶背心搭黑色九分褲的小農女現身，她邊走邊講電話，一路講到吳怡農住家一樓大門前，等了約10秒後，樓下大門開啟，小農女順利上樓。

8月2日04:47，小農女在週日清晨近5點，2度赴吳怡農住處夜宿。

連2個週末假日與吳怡農夜宿的小農女，這次也待了10個小時，直到下午近3點才離開；與上個週末一樣，她踏出大門時，並未換穿新的衣褲，而是身著與暗夜進入時相同的裝扮。

8月2日14:46，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。

8月2日15:00，小農女（圖）在吳怡農住處待了10小時，離開時穿著深色細肩帶小可愛、頭戴鴨舌帽，與進入時相同。

8月7日01:12，吳怡農（右）與小農女（左）互動低調謹慎，在馬路上還刻意保持「社交距離」。

民進黨智庫、新境界文教基金會副執行長吳怡農與小11歲的女幕僚「小農女」傳出過夜情。本刊數度直擊2人互動發現，吳怡農藏愛功夫十分到家，即便2人上班日工作緊密共處一室，但週間晚上都各回各的家，只選在隔日白天沒有行程的週末假日午夜、乃至於凌晨時分，才會一起過夜，而吳怡農與小農女的互動模式更是相當低調、謹慎，深怕2人關係曝光。

本刊直擊發現，2人約會至少有3特色：首先是近水樓台，2人經常待在台北市松山區的協會辦公室，直至深夜才一起下班離開；其次，可能是擔心旁人對辦公室戀情指指點點，有損自己專業形象，吳與女伴互動特別低調、謹慎，幾乎不在大馬路上與小農女有任何牽手、擁抱等親密舉動，甚至刻意保持社交距離。

8月7日01:11，吳怡農（右）與小農女（左）常在北市松山區的壯闊台灣協會辦公室一起待到深夜，才一起有說有笑離開，吳還低調戴起口罩。

最後，2人約會過夜都刻意挑在隔日沒行程的週末假日午夜，吳才讓小農女直接登堂入室，待到週日午後才離開；但儘管白天一起跑行程，但2人在週末夜碰面夜宿，吳怡農仍小心翼翼，會與小農女一前一後進入住處，避免一起同框。

7月17日凌晨2點多，本刊便直擊，吳怡農與小農女一起離開協會辦公室，吳拎著安全帽與小農女道別後，騎著野狼機車回家，小農女則叫車離開，互動宛如一般上班族同事。

7月19日16:39，一直宣稱自己單身的吳怡農，出入公開場合相當謹慎，即使騎著帥氣野狼機車，眼光仍不時緊盯本刊記者車輛。

本月7日凌晨1點多，2人同樣一起離開辦公室，儘管深夜時段路上人車稀疏，吳怡農仍低調地戴上口罩、提著剛乾洗好的衣服，與小農女一起越過斑馬線等候友人開車接送，但不論走路或在路邊等車，吳都刻意與女方保持2至3步的社交距離，與一般熱戀中的男女互動大不相同。

吳怡農（右1）過去一直是黃金單身漢形象，異性緣極佳。

此外，本刊也直擊，一直對外宣稱自己單身的吳怡農，即便獨自出入公開場合、甚至騎著他帥氣的野狼機車時，眼光仍不時張望四周、緊盯週遭可疑的人車。


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