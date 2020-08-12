台南永康2機車相撞　女外送員左手與鎖骨骨折...里民：該路口每月都有車禍

記者林悅／台南報導

台南市永康區中正南路490巷和鹽和街263巷，8月11日下午發生一起外送員機車車禍，45歲潘姓女送外員，騎機車行經處時，與62歲卓姓男子發生車禍，兩車猛烈撞擊人車倒地，卓男多處擦傷，潘女左手及鎖骨骨折，經送醫無生命危險，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

▲台南市永康區中正南路490巷和鹽和街263巷，發生外送員機車車禍，造成歲潘姓女送外員，左手及鎖骨骨折，經送醫無生命危險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市永康分局指出，8月11日下午1時17分許，永康區中正南路490巷和鹽和街263巷（正南三路366巷）發生1起機車車禍事故，45歲Uber外送員潘姓女子騎機車沿正南三路366巷由南往北朝鹽和街263巷直行，適與沿中正南路490巷由西向東直行由62歲卓姓男子所騎機車發生車禍而肇事，2車相撞2人人車倒地。

台南市永康分局警方據報，派員前往現場勘查測繪蒐證，卓男多處擦傷，潘女左手及鎖骨骨折，經通報救護車到場将人送醫，潘女到院後已清醒，無生命危險，雙方酒測值為0.0mg/L。

警方初步研判，初步肇事原因為卓男未停車讓直行車先行，潘女未注意車前狀況，詳細肇事責任由交通分隊調查釐清中。不過附近民眾反映，該路口幾乎每月均有車禍發生，有時1個月發生2、3次，里長有設曲面鏡、路面上也有警告語，無奈車禍還是持續發生，希望相關單位能重視檢討。

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