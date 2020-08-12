獨／多金護理師中15.6億！清潔隊司機老公也不幹了　開口要「零用錢」金額曝光

記者鄧木卿／台中報導

頭獎31.2億元、7月底開出的2注威力彩，其中1注南投得主曝光。曾任民代的知情人士昨日證實，中獎的30多歲L小姐在某長照機構上班，中獎後隨即辭職，在南投某清潔隊擔任司機的老公也跟著遞出辭呈走人，據知情人士說，她老公開口要5千萬元當零用錢，正猶豫該不該給，他則對護理師表示反對，「男人有錢就做怪」，建議買房子給老公當包租公。

▲南投紫南宮旁開出威力彩，傳出得主的老公要索討5千萬元。（圖／ETtoday資料照）

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這位外形長的像名媛孫芸芸的女護理師中了15.6億頭獎後，已離職回鄉計劃開設長照機構，卻傳出他老公開口索討5千萬元當零用錢，知情人士曾對該護理師表示反對，「因為男人一有錢就會做怪」，因此建議買棟房子出租，交由她老公管理，每月固定收租金即可，錢不要一次全給。

知情人士說，對這位30多歲的護理人員印象深刻，對老人非常有愛心和耐心，也經常做公益、樂善好施，才花200元就中獎，他還記得L女的生日，個子不高，老公是南投某清潔隊司機，中獎後已離職。

知情人士指出，L女原本存有2、3千萬元，早就準備要開長照機構，回饋地方，如今更能如願以償，他建議L女，收費便宜點，打平就好，甚至免費也沒關係，不要想著賺錢，要好好回報社會。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，古人說小錢勤儉，大錢靠命，這種史上最高的獎金一定要有「大錢命」，但要提醒大家，人一生該賺多少錢都有定數，如果突然發了一筆橫財，表示老天要賦予你更多責任，要多幫助社會弱勢者，否則「德不配位」，會有不好後果。

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