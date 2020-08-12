影／布拉格市長秀「台捷國旗皮箱」證實8月底訪台　隨行捷克眾院議長90人代表團

▲ 捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。（圖／翻攝自臉書／Zdeněk Hřib - primátor Prahy）

文／中央社台北12日電

捷克首都布拉格市長賀瑞普宣布，將隨捷克參議院議長維特齊在月底訪問台灣。這將是自稱「台灣迷」的賀瑞普在一年半之內第二度到台灣訪問。維特齊和賀瑞普兩人不畏懼中國施壓，一同訪台，對台灣以及台捷關係而言意義非凡。

賀瑞普（Zdeněk Hřib）台北時間今天清晨（布拉格11日深夜）在臉書貼文說，他喜歡為共同目標與他人合作，一起努力，例如深化與外國夥伴的聯盟關係。他說，維特齊（Miloš Vystrčil）邀他一起訪問台灣，他已接受，並且相信此行「對大家都有益處」。這則貼文還附上捷克與中華民國的國旗，以及兩個代表「讚」的小貼圖。

賀瑞普曾在2019年3月首次以市長身分訪台。他說，再次訪台的個人行程與維特齊所率的代表團略有不同，其中包括會見台北市的代表。由於北京方面硬要布拉格接受「一個中國」的立場，布拉格市府在賀瑞普的主導下，在去年中止與北京的姊妹市關係，改與台北市結盟。

中國方面為此曾對布拉格和捷克祭出報復手段，包括片面取消布拉格愛樂等4個樂團在中國的巡迴演出，但賀瑞普不為所動。

維特齊8月29日將率約90人的代表團首次訪台。他與賀瑞普分屬不同的在野黨，但兩人對於與中國關係的立場，都與總統齊曼（MilošZeman）截然不同。