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社會 社會焦點 保障人權

LINE約砲人夫同事7年掰「純聊天紓壓」　小三高調嗆：又沒抓姦在床

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記者黃翊婷／綜合報導

李姓人妻與張姓丈夫結婚9年並育有2子，今年3月間意外透過LINE對話紀錄抓到小三，雙方甚至大肆談論性行為以及交往過程，包含「要讓我懷孕嗎」、「老公愛你！想我，七周年快樂」等等，氣得一狀告上法院，求償80萬元。不過，受到指控的張姓女子辯稱，她和張男只是同事，誇張對話單純就是聊天紓解上班壓力，最後被法官打臉，還要賠償正宮40萬元。

▲▼男女,劈腿,3P,外遇,感情,腳,床。（圖／達志影像／示意圖）

▲張女明知男同事已婚，仍與他交往、大聊性愛話題。（示意圖／達志影像，與本案無關）

李妻在判決書中主張，丈夫自今年1月起常常藉故工作早出晚歸，3月間她意外發現LINE裡的鹹濕對話紀錄，例如「如果哪天說了！那我也不是不愛你，只是不想當第三者了」、「我們都在打砲」、「你什麼時候才要娶我」、「沒套子了啊！要讓我懷孕嗎」、「老公愛你！想我，七周年快樂」，甚至還會討論穿衣風格要勾引的還是要騷的，讓她大受打擊。

李妻坦言，看到對話紀錄之後跑去質問丈夫，這才知道這段婚外情已經持續將近7年，她終日以淚洗面，不僅影響日常生活，巨大的壓力也造成免疫系統失調，必須服用有嚴重副作用的藥物；考量到張女是在知道男方已婚的狀態下仍堅持發展不正常的男女關係，顯然已經侵害到她的配偶權，因此決定提告求償80萬元。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲李妻意外在丈夫的LINE裡發現劈腿鐵證。（示意圖／ETtoday資料照，與本案無關）

而被指控為小三的張女辯稱，李妻沒有抓姦在床，單憑LINE對話紀錄不能證明什麼，她和張男單純就是聊天紓解上班壓力，「只有曖昧並無交往」，況且只是拿出就醫的藥袋就要求償80萬元，根本不合理。

不過，張女的辯詞下一秒就被新竹地院法官打臉。法官認為，兩人的LINE對話內容極盡挑逗、煽情，甚至相約進行性行為，縱使她認為沒有抓姦在床、鹹濕對話只是純聊天，但光是對話內容就已經逾越異性朋友之間的正常交往範疇，況且她先前也自己承認，是在知道張男已婚、有小孩的狀態下仍持續交往，種種行為明顯已經侵害李妻的配偶權，上述所辯只是卸責之詞，不足採信，最終裁定應賠償40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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