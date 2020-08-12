影／立委集體貪汙醜聞！檢調連3天提訊「最大行賄金主」李恆隆

記者劉昌松、徐愷昕／台北報導

立委集體收賄案至今已有蘇震清、陳超明等4名立委在內，共9人遭收押，檢調為釐清金流對價疑點，至今已連3日密集提訊涉嫌行賄的前太流公司董座李恆隆，而他今（12）日現身應訊時，戴著口罩、穿著簡單，面對媒體各項提問僅揮手回應，沒有多做說明。

▲涉嫌行賄立委的前太流公司董事長李恆隆今天被檢察官提訊。（圖／記者劉昌松攝）

台北地檢署指揮調查局北機站歷經5年多的監聽、行動跟監，查出李恆隆涉嫌為了爭奪SOGO百貨經營權，長期和事業夥伴、統領富二代翁華利，透過白手套行賄蘇震清、廖國棟、陳唐山、徐永明、陳超明等現、前任立委，請託立委利用職權質詢、參加公聽會等方式，施壓修法或變更相關公司增資登記。

▲李恆隆今天被檢察官提訊時面對媒體提問僅揮手回應。（圖／記者劉昌松攝）

其中陳超明涉嫌答應參加2019年底，李恆隆主導的修法公聽會，還透過辦公室主任梁文一脅迫經濟部，必須派人參加公聽會，以此再向李恆隆索賄200萬元，不過辦案人員監聽發現，陳超明疑因沒有親自出席公聽會，被砍價剩下100萬元，並由梁文一代表前往收取現金。

檢調在7月31日發動大規模搜索約談後，梁文一則僅以10萬元交保候傳，陳超明等人遭檢察官聲押禁見獲准，陳還向法院聲稱，收的錢是政治獻金，都是由梁文一去聯繫處理。

北檢近日持續勾稽相關卷證，比對李恆隆、郭克銘供詞後，檢察官懷疑立委陳超明辦公室主任梁文一涉案重大，11日秘密約談梁後，12日凌晨依違反《貪污治罪條例》罪嫌，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，而同（12）日早也再次提訊李恆隆，針對白手套郭克明說詞會再進行交叉比對，以釐清相關案情。

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