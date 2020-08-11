解放軍075型艦試航！陸媒警告宜蘭「153旅」小心　黃創夏驚呆：被認證了！

▲大陸解放軍075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝環球時報）



記者林彥臣／綜合報導

大陸首艘自主研發的075型兩棲攻擊艦，5日起開始進行海上試航，陸媒的一篇評論文章指出，075型對於台灣東部洋面發起的登陸作戰，將不再是需要「精心策畫」的行動，甚至點名宜蘭153旅，也就是民眾熟悉的金六結新訓中心「要小心了」。

大陸的外交與軍事觀察者施洋在《觀察者網》評論指出，這意味著中國海軍將在短時間內連續建造和裝備部隊三艘075型兩棲攻擊艦，從而類似航空母艦一樣，形成在任何時候都有可以動用的兩棲攻擊艦的局面。

▲觀察者網評論指出，要宜蘭153旅小心075型登陸艦。（圖／翻攝自觀察者網）



評論認為，這固然會給中國海軍快速形成戰鬥力帶來嚴峻挑戰，也會同時帶動中國海軍航空兵艦載運輸直升機部隊的快速擴充，不過當這一切塵埃落定以後，解放軍在台灣以東洋面發起合成營級的機降登陸作戰和合成旅級的兩棲登陸作戰將不再是需要「精心策劃」的行動，而可以與「東風洗地」一樣，成為台海局勢中對手不得不考慮的「新常態」。

對此，台灣的資深媒體人黃創夏發文表示，「兩岸軍人的戰力誰強大？答案：台灣！解放軍認證的哦」，原來我們的「金六結新兵訓練中心」的菜鳥，竟被解放軍精銳特遣部隊視為「旗鼓相當」的對手。

黃創夏還說，「那麼，我們的聯兵營丶海龍蛙兵丶涼山特遣隊⋯⋯要是出動的話，解放軍怎麼應付？」

075型兩棲攻擊艦可搭載超過20架直升機，同時設有塢倉，作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，在自身防禦方面採用大陸國產紅旗-10近程防空導彈系統、「萬發炮」近程防空系統，同時採用了新型國產快速反應雷達。

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