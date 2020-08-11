　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

反制中俄：日明年設專門部隊　砸42億研發遠距電子戰機

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合報導

隨著鄰近日本的中國與俄羅斯電子作戰能力提升，日本面臨現代化戰爭的壓力，防衛省和自衛隊計畫強化「已經落後的」電子戰體制，明年春季將在健軍駐地（熊本縣）成立陸上自衛隊專門部隊。

根據《共同社》報導，電子戰體制使用電波或紅外線防備攻擊。例如在島嶼遭受攻擊時，防禦方可以監聽並妨礙對方的陸海空登陸部隊和艦艇的相互通信，是有效的對抗措施。俄軍就曾在2014年對烏克蘭軍隊進行電磁波攻擊，切斷指揮管控，妨礙其發揮戰鬥力。

設立電子戰專門部隊之前，陸自通信學校（神奈川縣）對隊員進行電磁波專業教育，隊員學習各國的電子戰以及「電磁波戰」應對。新編的專門部隊與奪島專門部隊「水陸機動團」合作，引進最新車載網絡電子戰系統（NEWS），一邊保護自衛隊通信安全，一邊分析對方的電波頻率並發出同頻電波干擾。

除了設立專門部隊外，日本也投入大筆經費研發遠距電子戰機，2020年度預算中編列150億日圓（約台幣42億2550萬元）開發費，遠距電子戰機被認為可從對方造成的威脅範圍之外進行電波妨礙。陸上部署裝備對襲來的飛機發出強大電波，使其雷達無法發揮作用，也已編列38億日圓（約台幣10億7046元）的研究預算。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／大雷雨來襲！　新北市、桃園市一級淹水警戒
人妻遭惡意逼車！黑衣男下車「狂拍車窗」　網釣出本尊怒反擊
高層全落跑！康友-KY「慘吞3根跌停」　收盤1.8萬張單求賣
獨／首例偵查庭內「喝威士忌睡14hrs」！　檢認定他沒酒駕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

應對美軍機偵察　解放軍南海「防空實彈射擊演習」　

反制中俄：日明年設專門部隊　砸42億研發遠距電子戰機

成功連結無人機「忠誠僚機」　德國空軍達新里程碑

南韓開發3萬噸輕級航母　可搭載F-35B戰機

解放軍74集團軍演練「深夜登島」搶灘　港媒：不尋常

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

「地面飛彈」監控解放軍機！　張競點關鍵：發射管制決定生死

防衛相登日本「最西端島嶼」　監視解放軍西進動態

力推「本土」武器！印度國防部頒布禁令　5年禁止101種武器進口

毀滅性暴雨「兩韓非軍事區大量地雷被沖走」！　軍方：數量仍未明

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

宥勝爬山滑倒受傷「演技大爆發」！　面露痛苦表情…女兒.老婆超心疼

《與惡》姐弟戀！曾沛慈「夢想和男友看棒球」　林哲熹有陰影：妳看過我開球嗎？

應對美軍機偵察　解放軍南海「防空實彈射擊演習」　

反制中俄：日明年設專門部隊　砸42億研發遠距電子戰機

成功連結無人機「忠誠僚機」　德國空軍達新里程碑

南韓開發3萬噸輕級航母　可搭載F-35B戰機

解放軍74集團軍演練「深夜登島」搶灘　港媒：不尋常

阿札爾訪台之際　共機越海峽中線！環時嗆：這是對台當局的明確警告

「地面飛彈」監控解放軍機！　張競點關鍵：發射管制決定生死

防衛相登日本「最西端島嶼」　監視解放軍西進動態

力推「本土」武器！印度國防部頒布禁令　5年禁止101種武器進口

毀滅性暴雨「兩韓非軍事區大量地雷被沖走」！　軍方：數量仍未明

繼華為之後　TikTok槓上白宮：準備提告美國封殺令！

搬家後味道沒變　這3家人氣小吃再入榜米其林比必登

快訊／雨彈炸北台！水利署示警：新北市、桃園市一級淹水警戒

尹熙錫爆被逼到輕生「公司只出面一次就神隱」　網見回應氣炸

「心靈導師」黃圓映吸金172億、近8000人受害　更二審判刑10年

快訊／北北桃午後大雷雨爆發！升級豪雨警戒　15縣市雨彈炸到晚上

阿札爾訪台中國跳腳　蘇貞昌籲中多照顧人民：別破壞區域和平

應對美軍機偵察　解放軍南海「防空實彈射擊演習」　

iPhone 12產季來了！富士康砸重金徵人　內推獎金高達3.9萬

辛度重返訓練中心備戰10月湯優盃　透露嘗試新打法增加變化

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

軍武熱門新聞

解放軍演練「深夜登島」　港媒：不尋常

共機越海峽中線！環時嗆：這是明確警告

「地面飛彈」監控解放軍機！　專家看傻了

南韓開發3萬噸輕航母　可搭載F-35B

德國空軍成功驗證電戰系統與連結「忠誠僚機」

飛航指揮官外遇部屬辣媽　少將下跪鬧自殺求離婚

反制中俄：日明年設電子戰專門部隊

陸官媒罕見措辭「勿謂言之不預」 專家：置之不理恐逼其動武

防衛相登日本「最西端島嶼」　監視解放軍動態

印度5年禁止101種武器進口

國防部爆重大貪瀆弊案　軍備局少將涉收天價賄款

兩韓非軍事區大量地雷被暴雨沖走

共機繞台為何不打下來？網揭真實原因

他列4點分析：中共必滅亡！軍武專家回應了

更多熱門

相關新聞

22歲嫩妻喝了一點酒「想嚇老公」墜樓身亡

22歲嫩妻喝了一點酒「想嚇老公」墜樓身亡

世界上最遙遠的距離是生與死。俄羅斯一名22歲嬌妻喝了一點酒，在心愛之人面前不小心失足墜下樓送醫不治身亡，造成無法挽回的悲劇，而老公不敢相信眼前所發生的一切，在血泊中緊緊擁抱愛妻，痛哭流涕悔不當初。

俄羅斯反托拉斯調查　認定蘋果濫用市場地位

俄羅斯反托拉斯調查　認定蘋果濫用市場地位

美國打台灣牌　一舉數得　

美國打台灣牌　一舉數得　

電車突煞車！40乘客乾等30分鐘　駕駛：我中暑啦

電車突煞車！40乘客乾等30分鐘　駕駛：我中暑啦

日本新任駐中國大使「內定垂秀夫」

日本新任駐中國大使「內定垂秀夫」

關鍵字：

軍武國際軍武電子戰日本自衛隊俄羅斯中國日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

美廉社開放醫療口罩預購5天取貨

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

4人蚯蚓坑玩水2死！死者身分曝光

42個籃球場大「北市生態公園」落成

澎恰恰宣布破產扛億元巨債　楊繡惠給出1建議！

米克拉颱風　停班停課懶人包

民眾退房隔天接飯店來電索賠

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

點外賣地址備註2樓…台中女遭外送員揍臉

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

肚子肉超難瘦！醫激推「要喝冰水」…3層面證實：可刮1.56kg脂肪

《炮仔聲》片頭有他卻沒演　謝承均親自回應了

高雄男狠砍女高中生25刀！削掉頭皮、斷2指下場曝

蔡依林現身農禪寺！緊身上衣「炸出深溝」

更多

最夯影音

更多
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ
吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

吳宗憲懷念羅霈穎「永遠的美女」　憶她急性子：人生路上也走那麼快...

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

于楓兒悼羅霈穎「希望跟媽媽互相照顧」　薔薔曝羅姐「貼心舉動」：私下很溫柔

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

北榮病患砸玻璃大鬧醫嚇躲廁所　繼續住院惹議...警：尊重醫師決定

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

Makiyo蹲地痛哭「為什麼突然走掉了」　羅霈穎12日冥誕：一定要陪到最後..

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面