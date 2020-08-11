反制中俄：日明年設專門部隊　砸42億研發遠距電子戰機

▲日本防衛大臣河野太郎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林宣佑／綜合報導

隨著鄰近日本的中國與俄羅斯電子作戰能力提升，日本面臨現代化戰爭的壓力，防衛省和自衛隊計畫強化「已經落後的」電子戰體制，明年春季將在健軍駐地（熊本縣）成立陸上自衛隊專門部隊。

根據《共同社》報導，電子戰體制使用電波或紅外線防備攻擊。例如在島嶼遭受攻擊時，防禦方可以監聽並妨礙對方的陸海空登陸部隊和艦艇的相互通信，是有效的對抗措施。俄軍就曾在2014年對烏克蘭軍隊進行電磁波攻擊，切斷指揮管控，妨礙其發揮戰鬥力。

設立電子戰專門部隊之前，陸自通信學校（神奈川縣）對隊員進行電磁波專業教育，隊員學習各國的電子戰以及「電磁波戰」應對。新編的專門部隊與奪島專門部隊「水陸機動團」合作，引進最新車載網絡電子戰系統（NEWS），一邊保護自衛隊通信安全，一邊分析對方的電波頻率並發出同頻電波干擾。

除了設立專門部隊外，日本也投入大筆經費研發遠距電子戰機，2020年度預算中編列150億日圓（約台幣42億2550萬元）開發費，遠距電子戰機被認為可從對方造成的威脅範圍之外進行電波妨礙。陸上部署裝備對襲來的飛機發出強大電波，使其雷達無法發揮作用，也已編列38億日圓（約台幣10億7046元）的研究預算。