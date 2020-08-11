南極洲海岸發現神秘「冰船」　網傳：來自納粹秘密基地

▲有網友透過Google Earth發現了一艘南極洲神秘冰船。（圖／翻攝自MrMBB333 YouTube）



記者林彥臣／綜合報導

雖然現在受到疫情影響出國相當困難，但是坐在家裡使用谷歌地球（Google Earth）還是可以探索世界上各種無奇不有的稀奇事物，就有一位網友，使用Google Earth在南極洲發現了一艘神秘「冰船」，引發了全球網友的討論，甚至有人推測這是一艘納粹的秘密船隻。

這位Google Earth用戶研究了南極洲的地圖後，發現一個像是郵輪的巨大冰塊，把這段影片上傳到YouTube並寫道，「這艘冰船，如果可以這樣叫它的話，是一艘122公尺的遊輪，停在南極洲沿海。」

評論者對這艘冰船可能的來源存在意見分歧。一些人認為，這是納粹建造的船，第二次世界大戰後遺留在秘密軍事基地內。

一位叫Galaxy Malachi的網友寫道，「記得嗎，我之前曾告訴過你希特勒在南極有一個專門處理外星生物的地下基地。」

也有人認為這艘船是有錢人為了全球性災難發生時的避難船。暱稱為Shannon Marciante的網友表示，「幾年前有人告訴過我，當加那利群島發生大地震時，某處建造了旨在救助富人和菁英的船隻。」

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