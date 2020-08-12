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美國學者：停止讓台灣購買「錯誤的武器」　真正的友誼是建立在誠實之上

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▲▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美國學者呼籲，應該停止讓台灣購買錯誤的武器，例如M1A2主力戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

台美關係當前正處在40年來最佳狀態，美國國會也藉由研議《防止台灣遭侵略法案》（Taiwan Invasion Prevention Act）與批准對台各項軍售等行動，表達對台灣關係的重視。但是美國喬治城大學教授亨澤克（Michael Hunzeker）與他的學生戴維斯（Brain Davis）共同撰文呼籲，停止讓台灣購買「錯誤的武器」，真正的友誼應該要建立在誠實的原則上。

亨澤克師徒在軍事媒體Defense One投書指出，台灣的總統蔡英文在第二次就職演說中明確表態，持續推動不對稱戰力，台灣也在她的領導下國防預算持續增長。

▲▼蔡英文主持「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／記者林銘翰攝）

▲國造潛艦IDS的研發費用，就佔了一半的國防預算。（圖／記者林銘翰攝）

亨澤克指出，台灣必須停止將稀缺的國防預算，運用在昂貴的常規武器上，例如台灣在去年花費20億美元（新台幣580億）購買108輛M1A2主力戰車，同時還試圖自主研發8艘潛艦（IDS），花費了50億美元（1470億新台幣）的預算，光是研發IDS的預算，就佔了國防預算的一半。

亨澤克認為，對於這些武器，台灣只能買得起少量的庫存，在長時間高強度的戰爭中，這樣的防禦能量顯得脆弱，這些武器也不適合台灣的防衛需求，像是M1A2主力戰車對於台灣的道路來說太大了，很難躲避敵方的無人機或常規軍機的攻擊。

亨澤克呼籲，美國的政策制定者應該明白台灣的國防需求，美國應該停止供應台灣昂貴又不符合需求的武器，不應該以國防供應商的利潤，優先於美台關係的發展，台灣是值得擁有的朋友與夥伴，真正的友誼應該建立在誠實之上，為了使美台安全關係進一步發展，應該就台灣真正需要的國防改革，進行坦率的討論。

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