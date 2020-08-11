永續安南　台南媽祖宮春風得意生態遊程體驗

▲嘉南藥理大學環境永續學院，執行「永續安南環境生態與綠色產業」計畫，舉辦工作團隊及教師文化生態工作坊。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學環境永續學院，獲教育部第2期大學社會責任實踐（USR）計畫補助，執行「永續安南環境生態與綠色產業」計畫，於8月11日舉辦工作團隊及教師文化生態工作坊。

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生態遊程體驗，以安南區豐富的環境生態、特有的歷史遺址、群聚的產業特性，多樣的環境教育素材，結合安南區公所、台江國家公園、學校、社區與發展協會、企業等社群組成合作夥伴聯盟，從「地方創生(永續社會)」、「綠色產業(永續經濟)」、「環境教育(永續環境)」三大面向，發展出三個分項計畫，期能達「永續安南環境生態與綠色產業」的總體目標。

位於顯宮里的「鹿耳門天后宮」又稱「媽祖宮」，奉祀天上聖母，是顯宮里居民素來之宗教、文化、政治、社教活動中心，更為台灣著名的廟宇文史重地之一。媽祖宮北側為鹿耳門溪，溪口有「府城天險」、「赤腳門神」及鄭成功母祠之名勝。顯宮里與城西里以龍魚吊橋相連，橋頭南側之龍魚公園經顯宮里居民的努力營造，已為休閒好地方，結合鹿耳門生態旅遊發展協會所營造的媽祖宮九塊厝生態魚池，可進行漁夫體驗及搭乘春風得意竹筏船賞魚，品嚐漁村風味餐。

安南區公所葉誌明區長表示，鹿耳門溪在荷蘭時代曾為鄭成功軍隊突襲進入台江內海的航道口。而「鹿耳春潮」、「鹿耳連帆」更被《臺灣府志》、《續修臺灣縣志》等史書，列入「臺灣八景」及「臺邑六景」之中，今年落成的龍魚公園在鹿耳門生態旅遊發展協會及顯宮里里民合力建造完成，展現社區營造的精神，歡迎國人到此探訪歷史，觀賞鹿耳夕照，媽祖宮九塊厝生態魚池漁夫體驗、享用最新鮮美味的漁產，來一趟健康知性之旅！

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