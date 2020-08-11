「台南好生活．台南呷頭路」Part2就業博覽會　黃偉哲鼓勵民眾踴躍求職

▲台南市「台南好生活．台南呷頭路」Part2就業博覽會，即將於8月15日上午在善化區文康育樂中心舉行，市長黃偉哲籲請善加利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市今年第2場大型就業博覽會「台南好生活．台南呷頭路」Part2就業博覽會，將於8月15日上午9時至12時，在善化區文康育樂中心舉行，市長黃偉哲說這次徵才活動提供6600多個職缺，鼓勵正想求職或轉職市民朋友要把握機會，踴躍參加這場就業博覽會，歡迎大家來台南呷頭路，一起打造希望家園共創幸福台南。





南科管理局鄭秀絨副局長、勞工局王鑫基局長、六甲區長陳啟榮、善化區長陳碧琴、白河區長蕭福清、大台南總工會理事長鄭山林、台南市職業總工會理事長黃江福等人都專程與會。



市長黃偉哲表示，很感謝在後疫情時期，許多廠商願意在這個時候加碼投資台灣。根據日前1111人力銀行針對上班族進行調查顯示，全台約有4成35歲到45歲的年輕人想移居台南，他們期望來台南工作，這對台南是很正面的訊息。其實在台南不管是綠能，不管是半導體產業或是傳統產業的優化過程中，都需要大量的工作，所以有工作職缺釋出，希望大家一起來看看，尤其這次徵才博覽會，提供6千6百多個職缺，有4成是3萬元以上的職缺。



誠如作家葉石濤先生所講的，台南是一個適合工作、戀愛、做夢的好地方，希望大家一起來，透過今天的行前記者會，希望有意求職的民眾，8月15日一定要來善化文康育樂中心找工作，未來市府團隊也會持續努力，邀集更多企業廠商來台南投資，帶動城市發展，創造就業機會，讓大家在「台南好生活」，來「台南呷頭路」，一起打造希望家園、共創幸福台南。





台南市勞工局長王鑫基說明，這次就業博覽會邀集了台積電、群創光電、台灣穗高、錸恩帕斯、能元科技等多家科技大廠外，另為提供求職民眾「在地工作」機會，共有20家善化及鄰近地區在地廠商釋出4873個工作機會，其中薪資超過3萬元以上有44家廠商，提供2860個職缺，想求職或轉職的市民朋友要把握機會，踴躍參加這場就業博覽會。



本場就博會現場除設置南科就業導覽專車，由南科管理局專人進行導覽，另外，本次就博會也結合台灣穗高、家登精密、萬潤科技、宏遠興業等4家廠商67個職缺設置線上徵才專區，提供遠距面試機會，求職者只要投遞線上履歷，後續廠商將會與求職者聯繫進行視訊面試。



市府勞工局辦理就博會除提供市府就業服務，也連結求職廠商及在地善化區公所多項在地商圈等相關資源提供好康服務，希望讓求職民眾來到就博會現場得到全方位的服務，呼籲台南子弟能返鄉就業，也歡迎外地人能移居台南，找到理想工作在台南定居。

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