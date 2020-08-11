經費增加8800萬元！台南農路「拓寬4公尺↑、改混凝土U型溝」

▲台南市地政局推「農地重劃區水路修繕」工程，將農路拓寬為4公尺改善農民工作環境。（圖／翻攝自台南市政府）

實習記者莊子誼／綜合報導

台南市為全國農業產值的生力軍，為將農地重劃區打造成現代化生產環境，地政局力推「農地重劃區水路修繕」工程。而今年農地重劃及農水路工程改善投入經費增加8800萬元，後壁區白沙屯第10期農水路改善工程也已於6月完成。黃偉哲承諾，未來會持續提高編列市預算，以投入農水路改善作業。

地政局長陳淑美指出，早期農地重劃工程所設置田間農路，路寬僅約2.5至3公尺，因自然侵蝕、年久失修等原因，已難以適應近年各種大型農機具行駛需求。台南市政府透過早期農地重劃區農水路更新改善工程，將農路拓寬為4公尺以上，並鋪設級配，水路則改成混凝土U型溝，盼改善農民工作環境，提高農業產值。

▲台南市地政局推「農地重劃區水路修繕」工程，將農路拓寬為4公尺改善農民工作環境。（圖／翻攝自台南市政府）

地政局表示，白沙屯農地重劃區總面積共1810公頃，從1993年至今，已完成10期的農水路改善作業，更新面積達1471公頃。

其中，第10期工程斥資4392餘萬，效益面積167公頃，共更新26條農路，長度達6620公尺，改善40條水路，長度達7545公尺，並修建249座耕作版橋，中央原有補助耕作版橋4公尺，市府特別自籌預算增加2公尺，以便農機具進出。