▲ 紀念823炮戰62週年，新北副市長謝政達追思感謝參戰老英雄。（圖／新北市民政局提供）

者郭世賢／新北報導

中華民國823戰役戰友總會11日舉辦823炮戰62週年追思紀念會，新北副市長謝政達與理事長連城珍、國防部政治作戰局副局長劉慶斌、退輔會主任秘書吳志揚及在場超過500名參戰老兵，一同緬懷當年為國家犧牲奉獻的國軍前輩。

謝政達表示，臺灣現在能有這樣的穩定發展，要感謝當年參加八二三戰役的前輩戰友們捍衛國家安全，用熱血生命為臺灣奠定了安穩基礎。上一代用生命在戰火中保衛了國家，我們這代要更努力守護、珍惜這份得來不易的和平成果。

謝政達說，目前全國823戰友老英雄們平均年齡超過70歲，身心維持健康是最重要的事，新北市也相當重視長者照護，在2020年已增設5處公共托老中心，讓長輩們能安老與安養。今年受新冠肺炎影響，更特別針對公共場所、長照機構與安養中心加強防疫措施，做好萬全準備。

理事長連城珍表示，臺灣近期面臨最大挑戰就是新冠肺炎復燃再起趨勢，站同一陣線並肩作戰是最重要的，切不可掉以輕心；也希望透過本次追思紀念會能夠傳承當年面對危險時勇往直前、不輕言退縮的精神，凝聚市民防疫決心。

民政局長柯慶忠表示，823炮戰至今超過一甲子歲月，目前新北市823戰役戰友協會約有千名會員，每年透過追思會的方式邀請老英雄齊聚一堂重憶過往，維繫當年同袍情感。

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