　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

紀念823炮戰62週年　新北副市長謝政達追思感謝參戰老英雄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 823炮戰62週年紀念 新北副市長謝政達追思感謝參戰老英雄。（圖／新北市民政局提供）

▲ 紀念823炮戰62週年，新北副市長謝政達追思感謝參戰老英雄。（圖／新北市民政局提供）

者郭世賢／新北報導

中華民國823戰役戰友總會11日舉辦823炮戰62週年追思紀念會，新北副市長謝政達與理事長連城珍、國防部政治作戰局副局長劉慶斌、退輔會主任秘書吳志揚及在場超過500名參戰老兵，一同緬懷當年為國家犧牲奉獻的國軍前輩。

謝政達表示，臺灣現在能有這樣的穩定發展，要感謝當年參加八二三戰役的前輩戰友們捍衛國家安全，用熱血生命為臺灣奠定了安穩基礎。上一代用生命在戰火中保衛了國家，我們這代要更努力守護、珍惜這份得來不易的和平成果。

謝政達說，目前全國823戰友老英雄們平均年齡超過70歲，身心維持健康是最重要的事，新北市也相當重視長者照護，在2020年已增設5處公共托老中心，讓長輩們能安老與安養。今年受新冠肺炎影響，更特別針對公共場所、長照機構與安養中心加強防疫措施，做好萬全準備。

理事長連城珍表示，臺灣近期面臨最大挑戰就是新冠肺炎復燃再起趨勢，站同一陣線並肩作戰是最重要的，切不可掉以輕心；也希望透過本次追思紀念會能夠傳承當年面對危險時勇往直前、不輕言退縮的精神，凝聚市民防疫決心。

民政局長柯慶忠表示，823炮戰至今超過一甲子歲月，目前新北市823戰役戰友協會約有千名會員，每年透過追思會的方式邀請老英雄齊聚一堂重憶過往，維繫當年同袍情感。

「美麗最大的祕密」

ET快訊
快訊／黎智英190萬交保！名下1.9億資產被凍結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

博士道長潘政鵬憶亡父傳承感召　免費收驚回饋地方造福鄉里

嘉義市道路鋪設瀝青養護工程　傳官員向業者索賄

花價飆高採花賊出沒　彰化花農生氣：為何要偷「小白菊」

點外送被取消10筆！平台承諾刷退…他一查帳氣炸：半年了耶

首次護照代辦11日起全國實施　新北獨家續辦換照服務最快6天取

蘆竹誠聖宮明「神禧夜巡遶境」 上百陣頭宣揚關聖帝君仁義精神

紀念823炮戰62週年　新北副市長謝政達追思感謝參戰老英雄

單身跑者注意！新北七夕夜跑聯誼開跑　男女各50名額跑出好感情

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

她確診新冠肺炎居家隔離不無聊 男友窗外陪吃飯聊天...像極愛情

激推喝冰水！醫生從3層面分析　駁「胖肚傳言」：一年甩1.56kg

外送員取餐麵翻倒燙傷手臂潰爛　聽店家冷處理氣炸控：沒裝袋

外送員送餐不滿備註要爬2樓！台中女點餐慘遭他「重拳揮左臉」

好聰明！日本媽媽幫感冒娃清鼻 寶寶秒嘟嘴使出「鼻孔消失之術」

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

博士道長潘政鵬憶亡父傳承感召　免費收驚回饋地方造福鄉里

嘉義市道路鋪設瀝青養護工程　傳官員向業者索賄

花價飆高採花賊出沒　彰化花農生氣：為何要偷「小白菊」

點外送被取消10筆！平台承諾刷退…他一查帳氣炸：半年了耶

首次護照代辦11日起全國實施　新北獨家續辦換照服務最快6天取

蘆竹誠聖宮明「神禧夜巡遶境」 上百陣頭宣揚關聖帝君仁義精神

紀念823炮戰62週年　新北副市長謝政達追思感謝參戰老英雄

單身跑者注意！新北七夕夜跑聯誼開跑　男女各50名額跑出好感情

「埔出水緣份」兩天一夜營隊開放報名　體驗藍染工藝、檳榔染再生藝術

夢幻婚禮崩壞！台中新娘一看「鷹架牢籠」痛哭　萬字文控女CEO神隱

俄國搶先核准新冠肺炎疫苗　用蘇聯人造衛星命名「史普尼克V」

王瑞德嗆爆馬英九：最不重視軍備的總統！　「最強戰力」陸戰隊被裁撤

差5天到職1年！口罩國家隊自竊6000片口罩…指揮官慘被拔官

「超強對流風暴」蹂躪美國中西部　50萬民眾斷電

印度力推國防自主！禁止101種武器進口　俄專家：可協助在地化生產

妻回娘家他床戰女下屬！4年玩遍桃園…出差日本「征服5酒店」

中職／統一獅花蓮5連戰　首場布雷克對決廖乙忠

手越祐也出書談12女星緋聞史！　爆柏木由紀「3男1女溫泉遊」…鞠躬道歉了

吳克群找比爾賈拍MV「當天徐佳瑩生日」　「愛撫女模」陳語安走心...哭喊：完蛋了！

地方熱門新聞

外賣鍋燒麵不給袋子！外送員開門燙傷

民眾退房隔天接飯店來電索賠

台中新娘一看鷹架籠痛哭！控婚宴崩壞

落籍花蓮在地經營　天合飯店獲卓越五星標章

點外送被取消！平台承諾刷退卻拖半年

博士道長潘政鵬　免費收驚造福鄉里

道路鋪設瀝青養護工程官員向業者索賄

花蓮警提醒詐騙慣用「關鍵詞」

花價飆高採菊花賊出沒　花農生氣

一大片汙損照片曝！客控遭索賠5萬清潔費　業者反擊了

埔出水緣份環境教育暨生態體驗深耕計畫

離家兒車已典當...家裡狂收12張罰單及停車單　

發展高雄體育！陳其邁要設立運動中心、補助電費

中寮隧道「泥貫入體」位移！高公局回應了

更多熱門

相關新聞

首次護照代辦11日起全國實施

首次護照代辦11日起全國實施

新北市2014年全國首創護照代辦服務廣獲好評，除陸續吸引各縣市跟進，內政部並自11日起，推行至全國戶所開辦護照一站式服務，凡首次申請護照民眾，在全國任一戶所完成「人別確認」，可一併申請護照及入出國自動查驗通關註冊服務。

新北七夕夜跑聯誼開跑　男女各50名

新北七夕夜跑聯誼開跑　男女各50名

樹林里長號召鄰長自主防救災

樹林里長號召鄰長自主防救災

力麗基金會遺跡繪畫比賽

力麗基金會遺跡繪畫比賽

睡蓮秘境藏新北雙溪　漫步大拍美照

睡蓮秘境藏新北雙溪　漫步大拍美照

關鍵字：

新北823戰役老兵

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

丫頭鞋子放門口越變越少！

中和環球人潮碾壓大遠百！在地人揭3項最狂優勢

快訊／羅霈穎死因曝光！家屬接受…遺體不解剖

前女友桌！8正妹付出金錢肉體　驚覺科技新貴竟是工讀生

颱風爆發期來了！7號颱「無花果」可能接力報到

《RM》全昭旻爆熱戀！　IG發文疑洩愛

獨／護理師捧回15.6億！中獎前已存3千萬

山下智久17歲混血女模零修圖照曝

女顧客櫃台比YA　老闆炸2份臭豆腐傻了

即／黎智英190萬交保！1.9億資產被凍結

E奶屁蛋妹睡人夫60次！討分手費：1次9千　最美正宮反擊結局曝

他轟房東「連電費都抽成」！網打臉：你以為會賺勒

車超重「搞壞機械車位」！衰哥買下層：誰賠

快訊／淡水男連6撞逃！孕婦遭撞…女騎士倒地

《麻辣鮮師》黃主任消失10年近況曝光！

更多

最夯影音

更多
姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？

姪女幼稚園畢業「體會分別」爆哭超壞叔叔全錄下：被倒多少會錢？
周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

周興哲跳《來個蹦蹦》被吐槽「在復健？」　Ella親手鑑定胸肌…現場又歪樓惹ＸＤ

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

女騎士違規行駛中狂拍紅線車輛　駕駛控「檢舉達人」：社會太黑暗

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

羅霈穎「與父長眠」8月15日舉辦告別式　于美人曝原因：她在夢中喊爸爸對不起

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面