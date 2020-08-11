97％陸網友支持反制　趙立堅要美丟掉「改造中國的幻想」





▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

近日中美關係激化，有陸媒發表民調顯示，高達97%的網友支持中國官方反制美國。中國大陸外交部發言人趙立堅對此表示，「我注意到了這個民調，建議美方也去看一看」，敦促美方一些人認清形勢，正視顯示，糾正錯誤，丟掉按自己的需要去改造中國的幻想。

趙立堅表示，請美方一些人看清楚了，中國人民對他們破壞中美關係，製造分裂對抗的險惡用心看得清清楚楚。美方一些人的倒行逆施只會讓中國人民更加團結、愛國之心更加堅定。

▲自中美貿易戰爆發以來，近年兩國關係持續因疫情、南海等議題激化。（示意圖／路透）

他說，「我們敦促美方一些人認清形勢，正視顯示，糾正錯誤，丟掉按自己的需要去改造中國的幻想，停止對中國內部事務的無理干涉，停止對中國正當權益的蠻橫打壓，同中方一道推動兩國關係回到協調、合作、穩定的正確軌道。」

大陸鷹派官媒《環球時報》昨日發表一項「中美關係調查問卷」，有超過10萬人參與，其中約96%的大陸網友對美印象趨於負面，98%的網友認為「美方集中火力攻擊中國共產黨」是為挑撥中國人民與中國共產黨的關係，破壞中國團結，超過97%的大陸網友支持「國家採取反制措施回擊美方挑釁」。

另對於美國國務院發言人稱，中國更喜歡保全面子而不是拯救生命。趙立堅說，他們（指美方）對於「事實」向來是有自己所謂的「定義」的，在美方眼裡，只要能攻擊抹黑中國，謊言即事實。

針對美國全國廣播公司NBC記者曾獲准進入武漢病毒研究所採訪，而後中國仍遭美方質疑「謎團重重」，趙立堅也回應，「說到事實，我們倒真是希望美方能向媒體開放德特里克堡基地，就美國海外200多個生物實驗室等問題公開更多事實，請世衛組織專家去美國開展溯源調查，讓美方也有機會說明真相，給美國人民和國際社會一個交代。」

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