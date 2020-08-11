外媒首次獲准進入武漢病毒所！　女所長強調：和新冠病毒源頭沒關係

▲武漢病毒研究所受到各界關注，所長是39歲的王延軼。（圖／翻攝「政事兒微信公眾號」）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發後，武漢病毒所「P4實驗室」也成為關注焦點，更有許多人質疑病毒是從此外洩。武漢病毒所所長王延軼7日接受外媒採訪時喊冤，她和其他實驗室人員感受到被不公正地對待。

美國NBC 7日採訪武漢病毒所研究，成為首家獲准進入外國新聞機構，看見許多研究員們都穿著厚重防護服，進行相關研究。王延軼表示，武漢病毒研究所在研究新冠病毒上取得許多重大進展，包含與世界共享新冠病毒基因組序列、研發了首個SARS-CoV-2病毒的滅活疫苗等。

▲新冠病毒。（圖／CFP）

「不幸的是，我們被當成這種病毒起源問題上的替罪羊」。王延軼透露，受到部分人在沒有任何證據的情況下，無端指責武漢病毒研究所流出或合成了新冠病毒，這是完全不符合事實的。

記者詢問是否覺得美國總統川普欠她一個道歉？王延軼笑了笑說道，「我覺得事實就是，武漢病毒所和新冠病毒的源頭沒有任何關係。無論是不是有人向我們道歉，都不會改變這個事實。」

中國科學院武漢分院院長、武漢病毒所研究員袁志明也指出，是在12月30日拿到了醫院送來的SARS型或不明肺炎樣本，在那之前沒有遇到過這種冠狀病毒，「沒有這種病毒，它就不可能起源於實驗室」。

美國總統川普曾經表示，有證據表明新冠病毒起源於武漢實驗室，但並未透露細節，並且多次公開稱呼新冠肺炎為「中國病毒」、「武漢病毒」、「功夫病毒」，傳播病毒來自中國言論。



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