澳門將恢復陸客旅遊　中國移民局：逐步開放團隊、個人遊簽注

▲新冠肺炎疫情期間的澳門。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

隨大陸本土疫情又見趨緩，澳門將逐步放寬陸客旅遊管制。據中國國家移民管理局11日公告，為貫徹落實國務院做好常態化疫情防控，以及逐步恢復內地與澳門人員正常往來的部署要求，公安機關出入境管理部門將分區域、分步驟恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注（含團隊旅遊、個人旅遊簽注）。

公告列出開放時間表，最早自8月12日起，廣東省珠海市公安機關出入境管理部門恢復辦理珠海市居民（含居住證持有人，下同）赴澳門旅遊簽注；如無特殊情況，8月26日起廣東省公安機關出入境管理部門恢復辦理廣東省居民赴澳門旅遊簽注。

▲疫情影響官方收緊陸客旅遊簽注，澳門賭場生意慘澹。（圖／路透）

公告稱，在內地與澳門疫情形勢繼續「總體向好」的前提下，全國公安機關出入境管理部門於9月23日起，恢復辦理內地居民赴澳門旅遊簽注。也就是說，若無意外，9月陸客赴澳門自由行、團隊旅遊都將恢復正常。

但公告也提醒，為配合做好疫情防控工作，暫不受理居住在疫情中、高風險地區人員以及申請前14天內有疫情中、高風險地區旅居史的人員赴澳門出入境證件及簽注申請。

據澳門特別行政區政府統計暨普查局公開資訊，今年上半年受疫情、入境檢疫措施影響，澳門的酒店及公寓住客年減73.5%至183萬人次，另入境旅客共326.89萬人次，較上一年度減少83.8%，今年6月，沒有任何一團參團旅客赴澳門旅遊。

在此之前，除旅遊簽注外的人員往來方面，澳門曾因大陸本土疫情趨緩，於7月13日起，將北京和湖北省從高風險地區名單中剔除，也就是說，當時大陸城市居民因商務等需要到訪澳門，都不需作14天的隔離醫學觀察。

不過隨近日中國大陸香港、遼寧大連、新疆烏魯木齊等地疫情復發影響，澳門於8月4日起，宣布提升對上述三地的入境管制等級，包括從4日起，香港赴澳門須提交72小時內核酸檢測報告，對曾到過大連、烏魯木齊者，採取14天醫學觀察。

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