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朱立倫、江啟臣譴責港府　黃智賢：國民黨被民進黨抄家還跟著搖旗吶喊

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▲名嘴黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

▲名嘴黃智賢。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

壹傳媒創辦人黎智英10日突遭港警依涉嫌違反《港區國安法》逮捕，震撼國際，除民進黨批評外，前新北市長朱立倫及國民黨主席江啟臣也前後表態譴責。對此，名嘴黃智賢11日批評「藍綠軟骨症」，國民黨在教科書中被民進黨描寫成有如極權統治者，卻還每天跟在民進黨身後搖旗吶喊，說香港要跟台灣學習，「是要學怎麼對付在野黨嗎？」

「藍綠軟骨症，政黨哪，一但只有私利，只想討好，只想交差，只有軟骨，就只剩下噁心。」黃智賢在臉書表示，民進黨和國民黨頭人都說黎智英被逮捕是香港打壓言論自由，而從朱立倫到江啟臣，都罵香港打壓了黎智英的言論自由，「姑且不論黎智英多少次公開說，他是在為美國而戰了。他的金流，有沒有連結香港動亂？西方跟台灣金流，有沒有流入他的帳戶？他有沒有涉及教唆，組織實質的暴亂？這一切，要不要看實質證據？」

黃智賢指出，如果他黎智英是教唆，組織了長達一年的暴力組織攻擊，「請問一下，如果在台灣，可以這樣幹，然後說，這是言論自由，我是媒體大亨，所以我有刑事豁免權？任何人不得抓我？」

黃智賢認為，「所以，黎智英是不是真的有涉入香港動亂，一點都不重要是吧！是只要反中，就是自己的同路人了是吧！藍綠是都覺得，丟汽油彈，暴亂，都是民主？那邱毅為什麼得要因為抗議去坐牢？陳水扁以前為什麼搜索中時晚報？為什麼威脅關閉TVBS?是說，只要美國叫你要罵大陸極權，就要出來表演嗎？」

「口口聲聲說香港踐踏人權，美國跟台灣如何。敢不敢比對一下，美國跟台灣的國安法，台灣的反滲透法，哪個比較可怕？」黃智賢表示，最好笑的是國民黨，民進黨2016年以來通過了多少違反人權的法律？沒法律的，直接擴大解釋，「自己都被抄家了。自己在教科書，被民進黨描寫成有如納粹的極權統治者了，卻還每天跟在民進黨身後，搖旗吶喊，說香港要跟台灣學習。是要學怎麼對付在野黨嗎？」

黃智賢強調，「談香港事情，能不能別說謊，把發生在2019年的事情，誠實全面說一說？能不能說點人話？」

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