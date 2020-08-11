旗下記者李宗澤被港警逮捕　英國獨立電視台要求港府解釋

▲李宗澤（中）被港警依違反「港版國安法」逮捕。（圖／翻攝臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

英國獨立電視台（ITV）10日發布聲明，確認旗下自由記者李宗澤（Wilson Li）被香港警方逮捕，涉嫌違反「港版國安法」中「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。聲明還提到，英國獨立電視台對李宗澤被捕一事表示「關注」，並急切尋求相關情況的解釋。

香港警方10日拘捕黎智英、周庭等10人，其中多人被指涉嫌違反「港版國安法」，港媒《大公報》報導，被捕者包含「學民思潮」前成員，23歲的李宗澤。

《大公報》指出，李宗澤曾擔任前香港立法會議員游蕙禎的助理，2013年涉衝擊警方防線觸犯非法集結罪，被判社會服務令80小時，並於2016年11月因硬闖立法會被列入永久近日黑名單。

《大公報》提到，與李宗澤一同於10日被捕的，還有「香港故事」成員李宇軒，兩人涉嫌在網路上為「我要攬炒」團隊發起至少3次大型眾籌，涉及金額超過1700萬港元。

《大公報》指出，「我要攬炒」團隊在「港版國安法」實施的一個月前，曾在美國網站發起「重光香港計劃」，目標金額為175萬美元，並在「港版國安法」實施一個多月後，持續進行計畫，還強調不會退縮。

李宗澤被逮捕後，英國獨立電視台發出聲明，確認李宗澤為其旗下自由記者，並對李宗澤被捕一事「表示關注」，急切尋求對相關情況的解釋。

▼「我要攬炒」團隊在美國眾籌網站發起「重光香港計劃」眾籌。（圖／翻攝Gofundme）

