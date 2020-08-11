全國最大農產運銷合作社來訪　徐榛蔚辦有機農產展示媒合行銷

▲農聯社理事主席張啟盟（右）表示，要協助花蓮行銷天然有機農特產品，創造雙贏契機。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全國最大農產品運銷合作社「台灣農業合作社聯合社」理事主席張啟盟、監事主席吳榮彬及總經理張淇鋒10日率團訪問花蓮縣政府，縣長徐榛蔚在農業處長吳昆儒的陪同下，化身花蓮有機農特產品最佳代言人，力推在地有機無毒的天然農特產品，企盼透過台灣農業合作社聯合社推廣行銷花蓮天然有機農特產品給全國鄉親朋友。

台灣農業合作社聯合社為擴展全國農產品集運配送、發展農產品國際貿易及協助農特產品整合行銷與推廣，花蓮縣政府特別舉辦農特產品媒合會，邀請縣農會及有機小農至現場展示特色農特產品進行媒合，拓展農產品行銷通路。

▲農會及有機小農至現場展示特色農特產品拓展農產品行銷通路。

徐榛蔚提到，花蓮好山好水，天然條件優越，人文風土富饒，加上農民們友善土地與用心耕種，造就花蓮縣有機農產品深受國內民眾喜愛，有機栽種面積更是高居全國之冠。花蓮縣在今年與外貿協會合作，搭起零接觸的貿易平台，積極拓展行銷花蓮的有機農產至香港、日本及美國，感謝農友們持續推動有機農業，讓花蓮孕育出最優質的有機農特產品。

目前花蓮縣政府正積極建置智慧農業遠距及區塊鏈銷售平台，未來能讓國內外買家拓過網路平台看見花蓮田間作業及植物成長狀況，增加國內外消費者的信心與安心，花蓮縣政府也將持續致力打造花蓮有機精品成為台灣的金字招牌，而農聯社為全國最大農產品行銷通路平台，期待透過本次與農聯社的媒合活動，讓花蓮優質的農特產品讓更多人看見，進入農聯社的行銷配送通路，並擴大走入國際農產品市場。

台灣農業合作社聯合社理事主席張啟盟致詞提到，此次率團來到花蓮深刻感受到前縣長傅崐萁及徐縣長在士農工商發展的用心，尤其看到現場有這麼多各鄉鎮市的天然有機農特產品甚是感動！此行除了與花蓮縣政府交流不管是產地直銷、農業六級產業化等，更重要的是協助花蓮有機農友推廣、行銷花蓮的天然有機農特產品，創造雙贏契機！

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