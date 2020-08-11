拒盤查撞路檢點　逃20公里急迴轉擊落警車！貨車司機棄車逃逸

記者張君豪／台北報導

北市警保安大隊10日晚間21時許，在臺北市萬華區環河南路二段、和平西路三段口執行路檢，看到一輛小貨車行經路檢點，車行軌跡搖晃不定，且駕駛神色慌張，行跡可疑，警方指示其靠邊停車受檢，惟該駕駛不依指示停車，反而衝撞路檢點，並擦撞員警手持之指揮棒後加速逃逸。

▲小貨車闖越警路檢點上國道往汐止方向逃逸，該車駕駛急迴轉撞警車後逆向下匝道逃逸。（圖／記者游宗樺攝）

▲小貨車闖越警路檢點上國道往汐止方向逃逸，台北市保安大隊中隊長張駿緯說明案發經過。（圖／記者張君豪翻攝）

保安大隊警員立即通報大隊勤指中心，線上警力實施攔截圍捕並駕車尾隨。然該車行駛至國道三號汐止交流道、新台五線匝道口，逆向違規迴轉，警員為防止其危險駕駛行為傷及其他用路人，示意要求對方趕快停車，惟該車駕駛仍不配合，旋即倒車撞擊巡邏車前保險桿後，棄車快步跨越交流道防護欄邊坡，往汐止方向逃逸。警方懷疑肇事逃逸駕駛可能有酒駕或毒駕情事，目前已掌握該犯嫌真實身分，正積極查緝到案中。

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