全聯再度開賣「口罩套組」最低價1片4元！全台4萬組每人「不限購買量」

▲全聯再度開賣「防疫雙寶」每人不限購買量。（圖／記者許靖騏攝）

記者林育綾／台北報導

防疫升溫，各大通路又再現口罩搶購潮！全聯再度開賣「防疫雙寶」口罩與酒精清潔液套組，組合價199元，等於市場口罩最低價一片只要4元，且每人「不限購買量」，即日起各店每日陸續到貨，總共4萬組，售完為止。而美廉社則在8/13-8/25期間，開放消費者「不限身分」以259元價格預購每盒50片醫療口罩，訂購完成後5日可取貨，每人限購5盒。

▲全聯「防疫雙寶優惠組」再度回歸開賣。（圖／Facebook／全聯福利中心）

全聯在今年6月初販售「防疫雙寶」口罩與酒精清潔液套組，當時每人限購一組，如今再度回歸開賣，且「每人不限制購買量」！防疫雙寶內容包括「藍歐兒醫用口罩-水藍(30枚/盒) +必麗淨75%酒精清潔液(500ml) 」，口罩不單獨販售，每套組合價199元，等於口罩一片只要4元，挑戰市場最低價，即日起開賣，全台限量4萬組，每日陸續到貨，以各店現場庫存為主，售完為止。

▲家樂福每週盡力與廠商協調口罩貨量，「每人限購一盒」但往往一推出就秒殺。（圖／記者湯興漢攝）

近日新冠肺炎案例又見升溫，不少民眾也再度重燃防疫意識，口罩再現搶購潮，只不過市面上依然「供不應求」，許多通路也設下購買限制。家樂福每週盡力與廠商協調口罩貨量，每週約能供應4千至5千多盒至全台分店，包括台灣康匠（匠心）成人與兒童口罩，每盒50入250元至300元；摩戴舒（Motex）成人口罩每盒50入，350元至750元，其中750元的是活性碳醫療口罩（四層)，而為了維護更多消費者權益「每人限購一盒」，但往往一推出就秒殺。

▲美廉社8/13起開放醫療口罩預購，不限身份「一人可預購5盒」，5日後取貨。（圖／美廉社提供）

美廉社也表示，自口罩開放自由買賣以來，每週進貨數千盒，平均可銷售7成以上，民眾單月搶購近6萬盒，而近來國際疫情持續發燒，確診案例居高不下，上週銷量成長也因此超過3到4倍。為此特別持續協調供應商備貨，為了確保貨量及出貨狀況，也為了讓更多需要的人能買到，將開放醫用口罩預購，8/13-8/25期間「不限身分」，就可以259元的價格預購南六醫用口罩（50入／盒），訂購完成5日後即可到原門市取貨，每人最多「限購5盒」，此波全台限量5萬盒。

▲屈臣氏開賣摩戴舒醫療口罩，碧湖綠，50片盒裝，350元。

而屈臣氏自10日起也於各門市開賣MIT盒裝摩戴舒醫療級口罩，一盒售價350元，平均單片7元，並提醒民眾各門市進貨數量時間不一，請依門市實際庫存為準。若門市沒搶到，也可以至官網查詢有無盒裝販售，像是屈臣氏自有品牌MIT醫療口罩，每盒50入299元，若預算充足，也可參考網路好評不斷的摩黛舒鑽石型口罩，雖然一片平均上看12元，一盒600元，不少網友還是搶著買。

▲屈臣氏醫療防護口罩，成人50片，299元。

康是美官網則是不定時開賣口罩，因進貨狀況因廠商而定，上架頻率不一定，建議民眾可每天前往官網查看資訊，或是下載app可獲得第一手消息。

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