4歲女兒差點變巨鱷零食！　「最近距離0.9公尺」勇爸驚險救女

"What his intentions were, I'm not 100% sure, but I wasn't going to find out."



Andrew Grande didn't hesitate before jumping into action when he saw a massive alligator making its way to his 4-year-old daughter. https://t.co/HyQKQVoIXO — CNN (@CNN) August 6, 2020

記者李振慧／綜合報導

德州一名父親為了救4歲女兒不惜挺身衝到巨鱷面前，而當他及時救走女兒時，自己的腳距離鱷魚只有0.9公尺，眼見到手的獵物飛了，鱷魚仍不死心在附近徘迴30分鐘，幸好全家人都及時回到安全地帶躲藏，最後通報當局成功制伏。

這起驚險事件發生在上月24日上午8時30分，當時保母帶著兒子和女兒在一條運河旁玩耍時，40歲父親格蘭德(Andrew Grande)突然發現一條巨鱷正朝著兒女的方向衝過來，他表示，「我的直覺告訴我，牠想要把我女兒當零食」。

千鈞一髮之下，格蘭德立即抱起離鱷魚最近的女兒，及時將對方送到安全柵欄中，兒子與保母後來也平安無事，而鱷魚居然不肯離開，他一直看到對方的身影在水中潛伏，「牠一直在水中上上下下，好像在玩遊戲一樣，牠的身形實在巨大，如果跳上岸可以輕易破壞柵欄」。

捕鱷專家上午10時抵達現場，最後在7人協力之下終於捕獲鱷魚。格蘭德表示，「光是要把牠從水中弄出來就花了3小時，因為鱷魚身形太大，一直不停翻轉」，檢測發現鱷魚身長約3.6公尺、體重約272公斤，目前已送到當地鱷魚主題公園安置。

▼男子搶救女兒時，距離鱷魚不到1公尺。（圖／示意圖／達志影像）

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