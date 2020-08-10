研究證明「有助環境」！　非法野放河狸獲得英國「永久居留權」

▲遭非法野放的河狸獲得英國政府給予永居權。（圖／路透，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

曾在野外被獵殺殆盡的河狸2013年疑似被隨意放生，重新出現在英國德文郡奧特河中，引起對於河狸去留的正反爭議。近日一項研究成果指出，河狸對當地環境的影響「弊大於利」，當地政府以此允許河狸可以就地野放生存，授予牠們合法「居留權」，這也被視為英格蘭「最具突破性的決定」。

據BBC報導，河狸原產自英國，卻因毛皮、肉與腺體及具經濟價值，一度遭人類大規模獵殺，而自16世紀起便在野外銷聲匿跡。但400多年後的2013年，卻有人在奧特河中發現一群來路不明的河狸家族，讓動保人士大為興奮；外界推測，這群河狸極可能是遭非法野放，有動物傳染病、影響當地流域生態等疑慮，在部分居民反彈下，河狸家族一度面臨要被驅離安置的命運。

不過德文郡的野生動物基金會（Devon Wildlife Trust）、艾希特大學（University of Exeter）等共同推行的一項研究，近日成果成功讓河狸得以獲得合法居留權，繼續住在奧特河中。該項長達5年的研究指出，河狸的建築習性有利於改善水質、減緩洪患速度、在森林大火時有效防堵火勢等，對環境可說是利大於弊，加上專家團隊斡旋協調，最終河狸家族得以在奧特河落地生根。

目前野放的河狸共有15個家族，50隻左右的數量。環境部長麗貝卡•鮑（Rebecca Pow）對此表示，將來河狸會成為這片流域的「公民」，凡是土地上有河狸活動棲息的居民，都可以獲得政府補助，「這個研究成果無比重要，它告訴了我們未來可行的方向。」保護區主管柏吉斯（Peter Burgess）則稱，「這是英格蘭政府對野生動物做出最具開創性的決定」。